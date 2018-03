Massenwallfahrt zur Grabstätte des Gründers

Vor einem Jahr ist Rev. Mun (6.1.1920-3.9.2012), Gründer der Vereinigungskirche, gestorben.

Seoul/Korea (OTS) - Nordkoreas Führung setzt weiterhin auf Vermittlertätigkeit von Muns Familie und Bewegung.

Am Freitag (23.8.2013) werden zehntausende Anhänger der Vereinigungskirche aus aller Welt nach Korea kommen, um an der Grabstätte des Religionsstifters ihm Respekt zu erweisen. Obwohl Rev. Mun am 3. September gestorben ist, fällt der Jahresgedenktag seines Ablebens heuer, gemäß dem in Korea üblichen Mondkalender, auf den 23. August. Allein zum Festgottesdienst im Stadion sind 25.000 Teilnehmer registriert, darunter viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.

Seit dem Begräbnis letzten September haben eine Viertelmillion Anhänger die Residenz und den religiösen Hauptsitz der Bewegung unweit von Seoul aufgesucht. Rev. Muns Witwe, Hak Ja Han, setzt sein Werk fort, und in diesem Sinne finden rund um die Gedenkfeier Veranstaltungen statt, um das Projekt der Wiedervereinigung Koreas voranzutreiben. Dass dieses Ansinnen auf Gegenliebe im Norden stößt, geht daraus hervor, dass Kim Jong-un der Witwe in einem Schreiben, das über die Nordkoreanische Nachrichtenagentur KONA veröffentlicht wurde, mitteilte: "Ich bete für Rev. Son Mjong Mun, der für Harmonie und Wohlergehen des koreanischen Volkes, die Vereinigung Koreas und die Wiedervereinigung gearbeitet hat." Offenkundig setzt die nordkoreanische Regierung weiterhin auf die Vermittlertätigkeit der Mun-Familie und Bewegung.

