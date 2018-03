Hundstorfer zu Österreich-Bashing: ÖsterreicherInnen sind fleißig und produktiv - nicht 'abgesandelt' und 'ramponiert'

Kein Grund, Österreichs Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik schlecht zu reden

Wien (OTS/SK) - "Um es klar zu sagen: Österreich ist gut aufgestellt - der Wirtschaftsstandort ist attraktiv und die Arbeitsmarktdaten sprechen für sich", stellte Arbeitsminister Rudolf Hundstorfer am Donnerstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst fest. "Da muss man die fleißigen und produktiven Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Unternehmen in Österreich schon vor Ausdrücken wie 'abgesandelt' und 'ramponiert' in Schutz nehmen. Solche Verunglimpfungen haben sie sich nicht verdient", hält es der Sozialminister für völlig unangebracht, dass die ÖVP versucht, "per Österreich-Beschimpfung Kleingeld für den Wahlkampf zu sammeln". ****

Unverständnis äußert Hundstorfer auch deshalb, weil die ÖVP seit 1987 ununterbrochen Teil der Regierung war und seit dieser Zeit auch den Wirtschaftsminister stellt. "Die Fakten sind eindeutig: Wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit in Europa, die zweitbeste Wirtschaftskraft, ein besseres Wachstum als der Durchschnitt der Eurozone, die Warenexporte sind auf einem Allzeithoch und nicht zuletzt hunderte Betriebsansiedlungen haben in den letzten Jahren für Arbeitsplätze gesorgt. Allein von 2009 bis 2013 wurden zusätzlich 161.000 Arbeitsplätze geschaffen, während in der EU durch die Krise Millionen Arbeitsplätze verloren gingen. Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Zudem sind die privaten Vermögen in Österreich fünfmal so hoch wie die gesamte Staatsverschuldung. Umso bedauerlicher, dass die ÖVP nun diese gemeinsame Leistung schlecht redet", betonte Hundstorfer und mahnte eine "Rückkehr zur Sachlichkeit" ein. (Schluss) up/ps

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum