Tiroler Bauern um 165 Jahre zurückgeworfen!

Obsteig (OTS) - Politik und Rechtsstaat in Österreich haben mit der unbegründeten Abänderung des Begriffs Gemeinschaftseigentum in atypisches Eigentum der politischen Gemeinde 245 Tiroler Agrargemeinschaften in sogenannte Gemeindeguts-Agrargemeinschaften umgewandelt. Diese Agrargemeinschaften und damit ca. 15.000 Mitglieder und Miteigentümer dieser 245 sogenannten Gemeindegut-Agrargemeinschaften werden neuerdings mit einer 100%-Abgabe auf Substanzerträge belegt.

6.700 TirolerInnen haben sich in Form einer Bürgerinitiative an das Parlament gewandt. Die Unterstützer fordern in ihrem Antrag die Novellierung des Flurverfassungs-Grundsatzgesetzes 1951 nach (VfGH) VfSlg. 9336/1982. Unverständlicherweise wurden alle bisherigen Ersuchen, Bitten und Forderungen der betroffenen Bürger um rechtlich fundierte, wissenschaftliche Aufarbeitung und Klärung der Tiroler Eigentumsentwicklung seit 1847 von Politik, Behörden und der österr. Rechtssprechung kategorisch abgelehnt.

Das Bundesministerium für Land und Forstwirtschaft würdigte die Anliegen der 6.700 TirolerInnen lediglich in einer knappen Stellungnahme. Die Kernfrage, warum eine wissenschaftlich fundierte historische Aufarbeitung kategorisch abgelehnt wird, wurde wie immer unbeantwortet gelassen.

Die Stellungnahme des Bundesministeriums kann aus Sicht der betroffenen Agrargemeinschaften auf zwei Kernaussagen reduziert werden:

- Die agrargemeinschaftlichen Grundstücke dieser 245 Agrargemeinschaften seien trotz grundbücherlicher Zuordnung zu den Agrargemeinschaften eigentlich immer Eigentum der Gemeinden gewesen und geblieben. Die anders lautenden Urkunden der Bauern werden nicht geprüft, weil in den Regulierungsbescheiden festgestellt wurde: die agrargemeinschaftlichen Liegenschaften sind agrargemeinschaftliche Grundstücke gemäß § 36 Abs. 2 lit. d TFLG 1952 und stehen im Eigentum der Agrargemeinschaft. Unverständlich für die betroffenen Bauern ist, dass der erste Halbsatz rechtlich bindend sein soll, während die eigentliche Kernaussage im zweiten Halbsatz rechtlich nicht bindend sei. Mit dem zweiten Halbsatz sei sowieso nur "nacktes Recht" übertragen, nicht aber echtes Eigentum, behauptet die zuständige Agrarbehörde.

- An sich seien die Agrargemeinschaften Tirols selber schuld, weil sie auf ihren agrargemeinschaftlichen Grundstücken gegen Entgelt gewerbliche Betriebe, Wohnbauten, Handymasten u.a. errichten ließen, weil sie gegen Entgelt Lifte und Schiabfahrten errichten ließen und weil sie von den politischen Gemeinden ebenfalls Entgelt genommen haben für infrastrukturelle Einrichtungen usw. .

"Nach Auffassung des BMLFUW bieten die derzeit geltenden Bestimmungen des TFLG 1996, in Zusammenhalt mit der mittlerweile vorhandenen Judikatur der Gerichtshöfe, ausreichend Grundlage für die Entscheidungen der Agrarbehörden", so der Schlusssatz der Ressortstellungnahme. In der Tiroler Praxis heißt das, die Agrarbehörde versucht unter Androhung hoher Geldstrafen (Beugestrafen für die jeweiligen Obleute) das angebliche Substanzrecht (100% Steuer) der politischen Gemeinde durchzusetzen und wundert sich über den nicht abnehmenden Widerstand der Bauern. Zumal die widerständigen Bauern sich auf öffentliche Aussagen namhafter Rechtswissenschaftler berufen können.

Beispielhafte Aufzählung:

Tirol:

Em. o. Univ.-Prof. Dr. Peter Pernthaler:

"Im Jahre 1982 hat sich der Verfassungsgerichtshof auf den offenkundig falschen Rechtsstandpunkt gestellt."

Em.o.Univ.-Prof. Dr.Dr.hc Fritz Raber:

"Der Verfassungsgerichtshof hat 1982 den falschen Rechtssatz aufgestellt, dass Gemeindegut notwendig Eigentum einer Ortsgemeinde gewesen sei."

Wien:

ao.Univ.-Prof.Dr. Gerald Kohl:

"1847 entstand gemeinsam genutztes Privateigentum."

em. O. Univ.-Prof. Dr. Theodor Öhlinger:

"Rund 160 Jahre nach der durchgreifenden Neuordnung des Forsteigentums in Tirol ist der Streit um die Wälder neuerlich entbrannt."

Vorarlberg:

em.o.Univ.-Prof. Dr. Josef Kühne

"Ich spreche deshalb nur von einem Verkenntnis."

derselbe:

"Atypisches Gemeindegut existiert nicht, das kann man nicht finden, sondern nur erfinden."

Tirols Kulturgeschichte, besonders der vergangenen beiden Jahrhunderte, sollte daher dringend aus historischer und rechtlicher Sicht wissenschaftlich aufbereitet werden, um Klarheit und Grundlagen für einen dauerhaften Rechtsfrieden im Tiroler Agrarstreit zu schaffen.

