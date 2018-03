"dok.film": "Für die Ewigkeit - Ein Film aus der Zukunft"

Science-Fiction-Dokumentation von Michael Madsen über die Endlagerung von Atommüll

Wien (OTS) - Die Lagerung atomaren Materials stellt nicht erst seit der Katastrophe in Fukushima ein großes Problem dar. Radioaktiver Abfall und die damit verbundene Verantwortung künftigen Generationen gegenüber sorgen seit Jahren für heikle Diskussionen. 45 Millionen Kubikmeter Material müssen insgesamt entsorgt werden. Ein Mammutprojekt und ein Problem für Generationen, denn noch existieren weder Zwischen- noch Endlager für das verstrahlte Material. Damit steht Japan nicht allein da. Weltweit sucht man nach sicheren Depots für Atomabfall. Diese Problematik zwingt die Menschen, in zeitlichen Dimensionen zu denken, die weit über den eigenen Lebenshorizont hinausgehen. Filmemacher Michael Madsen setzt sich in der Science-Fiction-Dokumentation "Für die Ewigkeit - Ein Film aus der Zukunft" - zu sehen am Sonntag, dem 25. August 2013, um 22.45 Uhr im "dok.film" in ORF 2 - mit der umstrittenen Endlagerung von atomarem Müll auseinander und stellt Fragen, die nicht nur Ingenieure, Geologen und Anthropologen betreffen.

Mehr zum Inhalt

Dank effizienter Verfahren ist es möglich, Müll aus Atomkraftwerken zwar derart gefahrenlos zu lagern, dass er unmittelbar keine Bedrohung darstellt, dennoch kann für die Zukunft keine Garantie gegeben werden. Mit welchen Herausforderungen müssen die Menschen in einigen Jahrhunderten rechnen? Welche Katastrophe werden Menschen heraufbeschwören, denen es irgendwann einfallen sollte, die bis dahin fest verschlossenen Atom-Sarkophage zu öffnen? Darf man zulassen, dass sich der Schleier des Schweigens über die darin schlummernde Gefahr breitet, oder muss diese Information nicht vielmehr über Jahrtausende weitergegeben werden?

Im hohen Norden Finnlands entsteht die Endlagerstätte Onkalo für atomaren Müll, die nach der Vorstellung der Erbauer 100.000 Jahre halten soll - mindestens! In 500 Meter Tiefe werden fünf Kilometer lange Stollen in das eisige Erdreich getrieben. Regisseur Michael Madsen stellt die auch von Fachleuten kaum zu beantwortende Frage nach dem Verbleib von radioaktivem Abfall und der damit verbundenen Verantwortung für die zukünftigen Generationen. Der Dokumentarfilm wurde bei zahlreichen internationalen Festivals ausgezeichnet. Gelobt wurde "die tiefgreifende Behandlung des Themas, die filmische Ausdrucksstärke, die Auseinandersetzung mit brisanten gesellschaftlichen Themen und das grundsätzliche Hinterfragen der Problematik."

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at