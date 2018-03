VP-Juraczka: Herr Bürgermeister, wo bleibt die "Sichere Hand"

Wien (OTS) - "Ich kann Hans Rauscher im heutigen Standard zu 100% zustimmen: "Gut gemeinter Murks bleibt Murks. Ideologiegetriebener gut gemeinter Murks ist Mega-Murks", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka in einer knappen Reaktion auf die jüngsten Ereignisse in der Mariahilfer Straße.

Manfred Juraczka: "Beim Landesparteitag der SPÖ Wien am 28. April 2012 hat Bürgermeister Häupl Bundeskanzler Faymann Rot-Grün im Bund mit den Worten "Vielleicht gibt es auch einen anderen Partner als den, den du jetzt hast" schmackhaft gemacht. Schweigt der Bürgermeister demnach jetzt so lautstark, um sein Lieblingsprojekt nicht zu gefährden? Angesichts des Desasters, dass seine Vizebürgermeisterin in nicht einmal einer Woche auf der Mariahilfer Straße angerichtet hat, wäre aber das Eingreifen einer "Sicheren Hand" in wahrlich stürmischen Zeiten mehr als wünschenswert. Herr Bürgermeister, wir hoffen Sie hatten einen geruhsamen Urlaub. Jetzt ist es aber Zeit zu handeln!"

