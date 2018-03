Gesucht werden Frauen mit schönen Füßen, seelenverwandte Männer und Partner gegen die Einsamkeit

Neue Folge von "Liebesg'schichten und Heiratssachen" am 26. August in ORF 2

Wien (OTS) - Auf ein Neues heißt es für sieben Singles am Montag, dem 26. August 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2, wenn Elizabeth T. Spira gemeinsam mit Kameramann Peter Giczy vier Männer und drei Frauen bei ihrer Partnersuche begleiten. Mit dabei sind u. a. der 57-jährige Pensionist Peter, der auf schön gepflegte Füße steht, die 66-jährige Psychotherapeutin Sue, die einen netten Mann zum Plaudern in ihrem Alter sucht und der 41-jährige Landesbedienstete Stefan, der sich schon seit sehr langer Zeit nach der perfekten Frau für eine Familie sehnt. Ebenfalls mit dabei ist Sissy, eine 64-jährige Pensionistin aus Floridsdorf, die sich nun endlich einmal Zeit für einen Mann nehmen kann und möchte.

Alle Kandidatinnen und Kandidaten im Überblick:

Franz, 75-jähriger Pensionist aus Oberösterreich, liebt es, Vico Torriani zu imitieren. Er lebt seit einem Jahr allein, weil seine Lebensgefährtin ihn verließ, da er sie nach 24 Jahren gemeinsamen Lebens noch immer nicht heiraten wollte. "Wir haben nur mehr gestritten. Auf einmal wurde sie gläubig und wollte ohne Hochzeit keinen Sex mit mir, weil sie Angst hatte, in die Hölle zu kommen." Nun sucht Franz eine neue Gefährtin, die mindestens 25 Jahre jünger sein soll. "Wenn sie noch jünger ist, habe ich auch nichts dagegen."

Die 53-jährige Immobilienverkäuferin Ulla aus Innsbruck ist früh Witwe geworden. Ihr Mann - "traumhaft attraktiv" - starb vor 17 Jahren im Alter von 49 Jahren plötzlich und unerwartet an einem Herzinfarkt. Ulla blieb allein mit ihrem damals kleinen Sohn zurück:

"Von einer Minute auf die andere war alles anders." Mittlerweile ist der Sohn erwachsen, ausgezogen und Ulla, die zwar "gelernt hat, mit sich alleine auszukommen", will nicht mehr einsam sein.

Siegfried, 43-jähriger Koch aus Graz, fühlte sich bis jetzt "noch nicht reif genug für eine dauerhafte Beziehung." Er hatte "vielleicht auch ein bisschen Angst vor den Erwartungen einer Partnerin und vor Familiengründung." Nun lebt er - nach langen Saisonjahren - ein geregeltes Leben in seiner Heimatstadt Graz und sehnt sich "nach einer bodenständigen Beziehung, auf die ich mich verlassen kann." Doch ein bisschen Bammel vor zu viel Nähe ist geblieben - er möchte "getrennte Wohnsitze, weil man sich dann mehr aufeinander freut, wenn man sich trifft".

Die 66-jährige Psychotherapeutin Sue aus Niederösterreich ist seit acht Jahren allein, hat bisher neben einigen kurzen vier lange Beziehungen gehabt, war aber nur einmal verheiratet. Die erste Beziehung war klassisch: "Mit 15 Jahren habe ich den Mann kennengelernt, mit 17 haben wir uns verlobt, mit 19 geheiratet, mit 21 wurde ich Mutter, mit 25 war ich schon geschieden." Dann lernte Sue eine Frau kennen, "die mir die Welt gezeigt hat", und danach hatte sie zwei Beziehungen mit jüngeren Männern. Jetzt will sie -nach einer selbst verordneten Beziehungspause - "einen Mann meiner Altersklasse kennenlernen, der nicht dumm ist und der Menschen und sich selbst mag".

Stefan, 41-jähriger Landesbediensteter aus Linz, sucht eine "nette, gescheite und witzige Dame, mit der ich durch dick und dünn gehen kann". Bisher lebte Stefan "immer nur allein. Es gibt zwar viele nette Damen, die ich gerne näher kennenlernen möchte - aber es hat sich nie eine Gelegenheit ergeben. Ich war immer schon etwas hilflos, mein ganzes Leben lang." Stefan, der sein ganzes Leben einsam war, träumt von "einer Partnerschaft, einem Miteinander, einer Seelenverwandtschaft. Ich habe Sehnsucht nach einer Familie."

Die 64-jährige Pensionistin Sissy aus Wien 22, verlor ihren Mann -einen Berufsmusiker - durch einen Verkehrsunfall vor 20 Jahren. Drei Kinder musste sie alleine aufziehen. Daher wollte sie nicht noch einmal heiraten, denn die "Kinder sind vorgegangen". Nun sucht Sissy einen "liebenswerten, gutmütigen, unternehmungslustigen Mann, der gerne lacht und plaudert". Er soll kräftig sein, "ein Teddybär zum Anlehnen, ein kleiner Frosch, den ich durch einen heißen Kuss in meinen Traumprinz verwandle".

Peter, 57-jähriger Pensionist aus Wien, ist vor zehn Jahren von seiner um 25 Jahre jüngeren Frau verlassen worden. "Als ich sie kennenlernte, habe ich aus ihr eine kleine Lady gemacht. Als sie dann eine Lady war, hat sie die Flucht ergriffen und einen jüngeren Mann genommen." Vielleicht hat sich seine junge Frau getrennt, weil Peter einen Putzfimmel hat. Doch damit nicht genug, sein zweiter Tick: "Ich stehe auf wunderschöne, gepflegte Füße mit rot lackierten Zehennägeln." Peter schaut nicht - "wie die meisten Männer" - auf Busen und Po, sondern auf die Füße. Nach zehn Jahren Einsamkeit möchte er sich wieder verlieben und das Herz soll "bumm" machen.

"Am Brunnenmarkt" (2004) - am Sonntag, dem 25. August, um 21.55 Uhr in ORF 2

Der Brunnenmarkt ist der längste Straßenmarkt Europas - hier treffen Okzident und Orient aufeinander. Neben alteingesessenen Österreichern bieten Türken, Bosnier, Serben, Inder, Chinesen und Russen ihre Ware feil. "Hier am Brunnenmarkt habe ich meine zweite Heimat gefunden", meint Igor aus Montenegro. "Zu viele Ausländer", klagt hingegen der Wiener Peter und kauft nur an österreichischen Ständen. Auch Eier, denn: "Nur unsrige Eier, und zwar die aus Strebersdorf, haben zwei Dotter, im Gegensatz zu den eindottrigen Eiern, die von den Türken verkauft werden." Aydan, der Gemüsestandler, kam vor mehreren Jahren aus der Türkei nach Wien und ist längst österreichischer Staatsbürger. Er macht keine Unterschiede zwischen Inländern und Ausländern, denn: "Ich liebe alle Menschen."

Tag für Tag begegnet man im Wirtshaus "Zur Brez'n" dem 57-jährigen Hafnermeister Ewald, der nach 30 Jahren von seiner Firma gekündigt wurde. "Ich habe zu viel Zeit, die ich totschlagen muss. Ich denke über mein Leben nach, saufe mich an und zu Hause tu ich hirntschechern: dass ich zum alten Eisen gehöre und dass mich niemand mehr braucht." Die Bosnierin Nadja kam 1992 schwer verletzt nach Wien - eine Granate hatte sie am Bein getroffen. Durch den Krieg verlor sie ihren Mann, "meine erste und letzte Liebe". Hier arbeitet sie als Putzfrau, in ihrer alten Heimat war sie Buchhalterin. "In meinem Bosnien war ich eine große Dame - hier lebe, überlebe ich nur." Bei einem Sauerkrautstand macht sich die Wienerin Katharina um unser aller Zukunft Sorgen: "An einem Sonntagvormittag wird die Katastrophe kommen und die Russen werden unser Land besetzen." Doch noch ist Österreich nicht verloren, denn: "Die Chinesen werden uns retten -mit ihren kleinen wendigen Panzern."

Auch die 17. Staffel der TV-Reihe "Liebesg'schichten und Heiratssachen" wird als Live-Stream auf der ORF-TVthek angeboten und ist - genauso wie die Wiederholung der "Alltagsgeschichte" - nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar (http://TVthek.ORF.at).

