FPÖ-LPO Ragger: Welche Daten geben Kärntner Spitäler raus?

LHStv. Prettner muss Auskunft über heimische "Informationskultur" geben

Klagenfurt (OTS) - "Welche Informationskultur herrscht in Kärntens Spitälern? Welche Daten der Patienten leiten sie in welcher Form an Dritte weiter? Diese Fragen stellen sich im Zusammenhang mit der Weitergabe von Patientendaten an die Österreich-Filiale der US-Firma IMS", erklärt Kärntens FPÖ-Obmann LR Mag. Christian Ragger. Hier sei die Gesundheits- und Spitalsreferentin LHStv. Dr. Beate Prettner Antworten schuldig. Sie mache es sich zu einfach, wenn sie nur Ärzte kritisiere. Es sei auch notwendig zu prüfen, ob Kärntens Spitalsmanager den Grundsatz einhalten, dass Patientendaten keine Handelsware sind.

Mittlerweile wurde ja bekannt, dass 150 Spitäler in Österreich ebenfalls Verschreibungsdaten an die Firma IMS liefern. "Sind auch Kärntner Krankenhäuser darunter", fragt Ragger. Hier sei Prettner als Vorsitzende der Gesundheitsplattform Aufklärung schuldig.

Die FPÖ Kärnten poche jedenfalls darauf, dass in Kärntens Krankenhäusern eine saubere Informationskultur herrsche. Es gehe u.a. auch darum, welche Informationen über Patienten standardmäßig an Zusatzversicherungen erteilt werden und ob Patienten stets informiert werden, welche ihrer Daten weitergegeben werden. Da die SPÖ Kärnten mit Prettner und Landeshauptmann Kaiser auch die Implementierung der elektronischen Gesundheitsakte (ELGA) bedingungslos unterstütze, sei Aufklärung nötig, wie dies in Kärntens Spitälern gehandhabt wird, so Ragger abschließend.

