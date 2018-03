BZÖ-Dolinschek: ÖVP-LR Waldner setzt auf Billigbieter im Ausland

Kärntner Firma gewann Ausschreibung, trotzdem erging Auftrag von 270.000 Foldern an kroatische Druckerei

Klagenfurt (OTS) - "Die ÖVP kann als Wirtschaftspartei abdanken" kommentiert der geschäftsführende Kärntner BZÖ-Obmann NAbg. Sigisbert Dolinschek einen jetzt bekannt gewordenen Schaden von rund 40.000 Euro für die Kärntner Wirtschaft. Denn dieser sei einzig und allein auf Versäumnisse des schwarzen Kulturlandesrats Wolfgang Waldner zurückzuführen.

"Obwohl eine Kärntner Druckerei die Ausschreibung für die Produktion von Foldern für den "Kultur Herbst" gewonnen hat, erging der Auftrag an eine kroatische Druckerei. Die Begründung Waldners, es sei nicht anders möglich gewesen, weil der Folder innerhalb von fünf Tagen gedruckt werden musste, ist eine Frotzelei aller hart arbeitenden Wirtschaftstreibenden. Diese sind nämlich im Gegensatz zum Kulturreferat fähig, zeitgerecht zu planen", prangert Dolinschek an:

"Für die ohnehin finanziell stark unter Druck stehenden Kärntner Kleinbetriebe ist das ein harter Schlag ins Gesicht." Folglich müsse sich Waldner für diese unsaubere Aktion bei der Kärntner Wirtschaft entschuldigen. "Und dem ÖVP-Kulturlandesrat wäre zu empfehlen, künftig im Interesse der Kärntner Wirtschaft für mehr Planungssicherheit in seinem Referat zu sorgen", verlangt Dolinschek.

