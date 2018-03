ORF-Premiere für Spielbergs Scifi-Geniestreich "Super 8" in einer Mysterynacht am 24. August in ORF eins

Und: Noch zwei Wochen bis zum Start von "Under the Dome"

Wien (OTS) - Noch zwei Wochen sind es, bis Steven Spielberg, in der gleichnamigen Stephen-King-TV-Adaption eine Kleinstadt "Under the Dome" gefangen nimmt (ab 4. September 2013 ab 20.15 Uhr in ORF eins). Doch bereits am Samstag, dem 24. August 2013, trägt ORF eins die Handschrift des legendären Oscar-Preisträgers, denn um 20.15 Uhr dreht sich zum Auftakt einer Mysterynacht in einer ORF-Premiere alles um eine Gruppe von Freunden, die Zeugen eines Vorfalls werden, den es später so nie gegeben haben soll. Und wenn sich Hollywoods Großmeister Steven Spielberg und Scifi-Guru J. J. Abrams ("Lost", "Star Trek", "Mission: Impossible 3") zusammentun, kann nur etwas ganz Besonderes entstehen: In dem spannenden und visuell beeindruckenden Scifi-Abenteuer "Super 8" liefern die beiden gekonnt eine meisterhafte Mischung aus atemberaubend packender Inszenierung und emotional berührender Erzählung. Denn als sechs Teenager (Kyle Chandler, Elle Fanning, Joel Courtney, Gabriel Basso, Noah Emmerich und Ron Eldard) 1979 zu einer Super 8 greifen, um einen Amateurfilm zu drehen, ahnen sie nicht, wie gruselig die Bilder sein werden, die diese Kamera einfängt. Abrams inszenierte das Science-Fiction-Spektakel als eine atmosphärisch bis ins kleinste Detail stimmige Hommage an das fantasievolle Familienkino der siebziger und achtziger Jahre seines Vorbildes und Förderers Steven Spielberg.

Noch mehr Gruselspannung in ORF eins

360 Minuten Gänsehautfeeling in drei ORF-Premieren - das erwartet das Publikum von ORF eins, am Samstag, dem 24. August. Kaum hat die "Super 8" ein ganz eigenes Bild der Realität eingefangen, nimmt um 22.10 Uhr der "Nightmare on Elm Street" seinen Lauf. Im Remake von Wes Cravens Klassiker wandelt Jackie Earle Haley als entstellter Kultkiller Freddy Krueger in den Träumen von Teenagern. Um 23.40 Uhr macht sich Polizist Edward Malus alias Nicholas Cage auf die Suche nach einem verschwundenen Kind und kommt dabei Ellen Burstyns dunklen Ritualen auf die Spur. Mit dem Mystery-Thriller "Wicker Man - Ritual des Bösen" steht das Remake des gleichnamigen Horror-Kultklassikers auf dem Programm.

Mehr zu den Inhalten der einzelnen Produktionen ist online unter http://presse.ORF.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at