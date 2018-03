www.mein-anliegen.at: Positive Haltung der jungen Menschen zu Europa

Wien (OTS) - Eine Zwischenauswertung der ersten 2.000 Anliegen ergibt: Erstaunlich viele junge Menschen richten die Bitte an die Politik, Europa wieder mehr als Chance denn als Bedrohung zu begreifen.

"Politik betrifft uns alle. Aus diesem Grund haben wir die überparteiliche Plattform www.mein-anliegen.at gegründet", erklärt Michael Krammer, Obmann des Vereins "Anliegen für Österreich". Bisher haben mehr als 2.000 Österreicherinnen und Österreicher ihr Anliegen übermittelt.

Junge Menschen sehen Europa positiv!

"Das gerade von vielen jungen Menschen zu lesende klare Bekenntnis zu Europa und die Bitte an die Politik, Europa noch viel mehr als Chance denn als Bedrohung zu begreifen, überrascht und freut mich gleichermaßen. Denn viel zu oft wird die europäische Idee schlecht gemacht und wenn gerade die Jugend die europäische Idee mit neuem Mut befeuert, dann macht mich das sehr zukunftsfroh", so Michael Krammer.

Der Verein "Anliegen für Österreich" und die Plattform www.mein-anliegen.at wurden gegründet, um positive Anliegen für Österreichs Zukunft zu sammeln und an die Politik heranzutragen -konkret an Dr. Michael Spindelegger. Alle Anliegen für Österreich, die auf der Homepage veröffentlicht werden, werden in weiterer Folge im "Buch der Anliegen für Österreich" zusammengefasst und beim "Abend der Anliegen für Österreich", am 13. September 2013, an Dr. Michael Spindelegger übergeben.

Michaela Sehorz schreibt: "Mein Anliegen für Österreich ist, dass wir uns stärker mit Europa auseinandersetzen und identifizieren sollten. Oft fehlt es schlichtweg am Bewusstsein dessen, was Europa ausmacht. Das europäische Lebensgefühl ist relativ neu und leider noch nicht überall angekommen. Die Herausforderungen im globalen Kontext haben sich gewandelt. Gerade jetzt müssen wir wieder stolz auf unser Europa sein und uns die vielen positiven Aspekte vergegenwärtigen. Durch die Europäische Union haben wir großartige Möglichkeiten in allen Bereichen unseres Lebens erhalten. Wir müssen sie nur wahrnehmen und nutzen!"

