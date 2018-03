Wenn der Boss zum Big Brother wird. FCG will Verbot von: Kontrollmaßnahmen, die gegen die Menschenwürde verstoßen!

Spionagesoftware sorgt für lückenlose Überwachung

Wien (OTS/FCG) - Aus Anlass der Diskussion um Edward Snowden und der weltweiten Datenkontrolle durch den US Geheimdienst NSA, greift AK Vizepräsident Franz Gosch, Vorsitzender der Steirischen Christgewerkschafter (FCG) das heiße Eisen des Datenschutzes in den Betrieben auf und fordert ein gesetzliches Verbot von Kontrollmaßnahmen, die die Menschenwürde von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verletzen.

Da die lückenlose Überwachung aller PC-Aktivitäten mit E-Mail und Internet technisch möglich ist, wird dies in vielen Unternehmen auch gemacht. "Alles was an Kontrollen im Netz denkbar ist, ist auch machbar", sagt AK Vizepräsident Franz Gosch. "Mit Spionagesoftware ist alles möglich, aber es darf nicht alles erlaubt sein", fordert Gosch ein generelles Verbot von Kontrollmaßnahmen, die die Menschenwürde von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern berühren. Viele Programme die am Markt zu haben sind ermöglichen den Firmenchefs eine lückenlose Prüfung aller PC-Aktivitäten. Neben der Aufzeichnung besuchter Internet-Seiten, benutzter Programme, der E-Mails, der Anzahl der Tastenanschläge speichern die Programme auch andere wichtige Informationen wie PC-Start oder Benutzername. Zumeist reicht die Eingabe einer Tastenkombination aus, um die Aktivitäten einzelner oder aller Personen aufzuzeichnen und damit Daten abzufragen, die auch die Privatsphäre der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreffen und dadurch ihre Menschenwürde berühren. "Zwar ist jede Form der Überwachung nur mit dem Einverständnis des Betriebsrates bzw. der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erlaubt, aber wer kann das schon noch überprüfen?", warnt Gosch. Gerade angesichts der aktuellen Enthüllungen um den NSA-Spionageskandal werde laut Gosch deutlich, "dass die technischen Möglichkeiten die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen bereits weit überholt haben."

Gesetze müssen nachgebessert, Privatsphäre und Menschenwürde geschützt werden.

Gosch sieht sehr wohl Handlungsbedarf für Firmen ihre Daten zu schützen, die Abwehr von Industriespionage oder der Schutz von Kundendaten sei absolut notwendig. Aber die Tendenz in gewissen Unternehmen ganze Belegschaften als Verdächtige einzustufen geht zu weit. Es geht auch ohne Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiter. Die Christgewerkschafter fordern daher künftig die Bestellung von Datenschutzbeauftragten, wie dies in Deutschland bereits stattfindet. Sie sollen helfen die Firmendaten zu sichern und die Privatsphäre der Mitarbeiter zu schützen. Darüber hinaus setzt sich Gosch für ein gesetzliches Verbot von Überwachungsmaßnahmen ein, die die Menschenwürde von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern berühren. "Der Schutz der Privatsphäre und der Menschenwürde von Mitarbeitern muss in Betrieben einen ebenso hohen Stellenwert einnehmen, wie der Schutz sensibler Unternehmensdaten. Das muss auch in den österreichischen Gesetzen klar geregelt werden. Wir brauchen mehr Respekt für die Privatsphäre der Beschäftigten und eine gesunde Balance zwischen Arbeit und Privatleben.

AK Vizepräsident Franz Gosch (FCG) setzt auf Dialog statt Kontrolle:

" Arbeitgeber sollten mehr Vertrauen in Ihre Mitarbeiter setzen, das bringt mehr Motivation und Firmentreue".

