Schwedenbrücke: Schiffsausflug mit Botschafter-Konzert

Jazz-Tour mit MS Schlögen am 23.8., Info: Tel. 522 78 66

Wien (OTS) - Fünf Botschafter der Jazz-Musik und eine charmante Sängerin sind am Freitag, 23. August, bei einer Veranstaltung des Vereins "Classic Jazzclub Wien" zu hören. Die Gruppe "Hot Jazz Ambassadors" tritt mit der Vokalistin Ramona Steiner bei einer Fahrt mit dem Motorschiff "Schlögen" auf. Beginn dieser Tour ist um 19.00 Uhr bei der DDSG-Anlegestelle Schwedenbrücke (Zutritt auf das Boot:

ab 18.00 Uhr). Das Jazz-Schiff befährt den Donaukanal und ein Stück der Donau. Die Abend-Kasse ist ab 18.00 Uhr offen. Eintrittskarten für Erwachsene kosten 35 Euro. Vom Nachwuchs (6 bis 15 Jahre) wird der halbe Preis verlangt. Gegen 23.00 Uhr kommt das Boot zur Anlegestelle zurück. Der Verein organisiert das Konzert der "Ambassadors" im Zuge der Reihe "Riverboat Shuffle 2013". Informationen: Telefon 522 78 66.

Ramona Steiner: Junge Sängerin mit "schwarzer" Stimme

Thomas Nell (Trompete), Günther Graf (Klarinette), Udo Ehmsen (Banjo), David Marsall (Tenor-Saxophon, Klarinette) und Peter Strutzenberger (Kontrabass) werden als "Hot Jazz Ambassadors" im In-und Ausland geschätzt. Nach ihrem Start als "Hot Jazz Ges.m.b.H." erhielten die "Gesellschafter" im Jahr 2000 eine Einladung zu einem Jazz-Festival in Oregon (USA), wechselten daraufhin den Band-Namen und agieren seither mit viel Erfolg als Wiens "Botschafter" des "heißen" Jazz. Ein bekannter Club-Betreiber nannte die Repräsentanten einmal achtungsvoll "alte Jazzherren". Zugleich lobte der Kenner die feinen Arrangements und den eigenständigen Sound der Gruppe. Der jungen Sängerin Ramona Steiner werden "tiefschwarze Stimmbänder" nachgesagt. Unter Jazzern gilt dieser Befund als schönes Kompliment. Am Mittwoch lassen die Künstler mit alten Stücken, mit Titeln aus der Doppel-CD "Roots & Routes" sowie mit einem Auszug aus der letzten CD "Diamonds" (mit "On The Sunny Side Of The Street", "Sweet Georgia Brown", etc.) aufhorchen. Außerdem setzt sich im Laufe der Fahrt die Kapelle "Wild Cats" flott jazzend in Szene. Auskünfte zu der Tour gibt der Präsident des "Classic Jazzclub Wien", Werner Christen, per E-Mail: office @ jazzclub-wien.at.

