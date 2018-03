Veranstaltungen werden bis zu 50% günstiger

Neue Online-Vorverkaufsplattform ticketgarden.com startet in Österreich

Wien (OTS) - Über 200.000 Veranstaltungen gibt es pro Jahr in Österreich. Millionen Besucher kaufen mittlerweile ihre Tickets online und bezahlen dabei meist hohe Nebengebühren. ticketgarden.com ist ein österreichisches Startup und bietet Veranstaltern die Möglichkeit, Vorverkaufstickets ohne Zusatzkosten für den Besucher zu vertreiben. T-Mobile wickelt Ticketaktionen bereits exklusiv über die neue Plattform ab.

Der Online-Vorverkauf von Veranstaltungstickets soll einen Vorteil für Besucher und Veranstalter darstellen. Erstere kaufen Tickets günstiger und bequemer als an der Abendkassa, während letztere bereits vorab den Absatz ankurbeln und so ihren Ertrag steigern. In der Realität sieht es aber meist anders aus: Hohe Gebühren sowohl auf der Besucher- als auch Veranstalterseite fressen die Vorteile für beide Parteien buchstäblich auf! Schnell kostet den Kunden ein als vorab mit 10 Euro angepriesenes Ticket dank Auftragsgebühr, Versandgebühr und vielen weiteren Positionen mehr als 20 Euro. Auf der anderen Seite erhält der Veranstalter aufgrund von Eventeinstell-, Vorverkaufs- und Systemgebühr nur einen Bruchteil des Ticketpreises.

So kann das nicht weitergehen, dachte sich Mario Rosin Anfang 2012 und entwickelte mit Hilfe von Investoren und einer ZIT-Förderung die Plattform ticketgarden.com. Kunden erhalten ihre Tickets ohne jeglichen Aufschlag online, per Email oder als QR-Code auf ihr Smartphone, und der Veranstalter zahlt lediglich 3% vom Umsatz plus den Preis für 3 Tickets pro eintausend Besucher. Und das Konzept geht auf: Bereits in der Beta-Phase entschied sich T-Mobile exklusiv für ticketgarden.com und wickelte heuer bereits Veranstaltungen wie den Life Ball, Konzerte von Depeche Mode oder Fußball Bundesligaspiele über die Plattform ab. "Die meisten Anbieter von Vorverkaufsportalen kämpfen mit hohen Verwaltungskosten und komplexen Prozessen", sagt Gründer und CEO Mario Rosin. "Uns ist es gelungen, den Online-Vorverkauf für Veranstalter und Kunden fast vollständig zu automatisieren und damit den Aufwand auf ein Minimum zu reduzieren. In wenigen Minuten kann eine Veranstaltung angelegt und mit dem Vorverkauf begonnen werden!"

Nicht nur Rosin hat jahrelange Erfahrung im Online-Ticketing, sondern auch seine Investoren und Technologiepartner. So ist beispielsweise die Online-Agentur Blue Monkeys mit 25 Prozent Miteigentümer und Entwickler der Plattform. Das Wiener Unternehmen hatte erst kürzlich die Ticketplattform für den Tiergarten Schönbrunn entwickelt. "Unternehmer sein bedeutet, eine klare Vision zu haben", sagt Rosin. "Wir wollen erreichen, dass über uns abgewickelte Veranstaltungen ausverkauft sind. Das erreichen wir einerseits über bessere Konditionen für Besucher und andererseits über Bonus-Modelle auf sozialen Netzwerken wie z.B. Facebook."

Zur Person: Mario Rosin (geb. 1977) ist Gründer und Geschäftsführer von ticketgarden.com, einem im Juni 2012 gegründeten Unternehmen im Bereich Online-Vorverkauf von Veranstaltungstickets. Er ist seit 14 Jahren als Unternehmer im Bereich Internetdienstleistungen für Veranstalter und veranstaltungsnahe Unternehmen tätig und hat mit seiner vormaligen Agentur NoSpooN communications von 2001 - 2007 die Internetplattform oeticket.com entwickelt.

