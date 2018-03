Acteos ist SOTI Elite Gold Partner - Enterprise Mobility Management

Gilching, Germany (ots/PRNewswire) - Der kanadische Hersteller der Enterprise Mobility Management Software MobiControl, SOTI Inc., hat der Acteos GmbH & Co. KG den Status SOTI Elite Gold Partner Europe verliehen. SOTI bestätigt hiermit die herausragende Expertise von Acteos im Bereich Enterprise Mobility Management (EMM) sowie den exzellenten Support, den Acteos den Anwendern der Software bietet.

Die Acteos GmbH & Co. KG ist auf innovative Komplettlösungen im Bereich Supply-Chain-Management und auf die mobile Erfassung und Übertragung von unternehmensspezifischen Daten spezialisiert. Zum Leistungsspektrum des Unternehmens gehören sowohl die individuelle Beratung als auch die Entwicklung und Implementierung einer anwenderspezifischen Systemlösung bestehend aus Software, Hardware und Kommunikationsanbindung. Ein breites Service- und Wartungsangebot komplettiert das Portfolio. Seit 2008 ist Acteos Distributor und Certified Trainer für die Enterprise Mobility Management Mobile Device Management Software SOTI MobiControl in der DACH-Region. Im selben Jahr realisierte Acteos ebenfalls die deutsche Benutzeroberfläche für MobiControl im Auftrag von SOTI Kanada. Seit Juni 2013 ist Acteos nun der erste SOTI Elite Gold Partner im deutschsprachigen Raum.

SOTI MobiControl - Enterprise Mobility Management der neuesten Generation

Mit über 15 Jahren Erfahrung und mehr als 10.000 Kunden ist SOTI MobiControl die marktführende Enterprise Mobility Management Software für Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen weltweit. Mit MobiControl können Unternehmen sämtliche mobilen Geräte verwalten und zentralen Support für die Geräteanwender leisten - und das egal ob es sich um unternehmenseigene Geräte oder private Geräte der Mitarbeiter handelt: Denn mit SOTI MobiControl kann das Bring Your Own Device Konzept leicht umgesetzt werden. Datensicherheit wird durch MobiControl immer gewährleistet, so gelangen sensible Unternehmensdaten nicht in falsche Hände. Die Software ist plattformunabhängig und somit auf Android, iOS und Windows Mobile Geräten gleichermassen einsetzbar. MobiControl steigert die Produktivität der mobilen Mitarbeiter und damit den ROI des Unternehmens.

Statements der Unternehmensvertreter: SOTI und Acteos

"Es ist eine grosse Ehre für Acteos zum SOTI Elite Gold Partner ernannt worden zu sein. SOTI und Acteos arbeiten schon lange partnerschaftlich zusammen. Diese Auszeichnung unterstreicht unsere Kompetenz im Bereich Enterprise Mobility Management." erklärte Dr. Dieter Neumann, Geschäftsführer von Acteos. "Die Mobility Branche ist momentan von Wachstum und Veränderung geprägt. Wir freuen uns darüber, in dieser Zeit des Wandels eine exklusive Vereinbarung mit SOTI getroffen zu haben. Wir sind der erste SOTI Elite Gold Partner in der DACH Region. Das erlaubt es uns, unseren Kunden die beste Enterprise Mobility Management Software zu den besten Konditionen sowie den besten Service und Support in diesem Bereich anbieten zu können."

Carl Rodrigues, CEO und Präsident von SOTI Inc., bestätigte, "SOTI freut sich sehr Acteos als Elite Gold Partner gewonnen zu haben. Acteos ist schon seit 2008 strategischer Partner von SOTI. Das Unternehmen hat seitdem immer wieder seine herausragende Kompetenz im Bereich Enterprise Mobility Management bei der Implementierung unserer MobiControl Lösung für Kunden in der DACH-Region bewiesen. Acteos hilft unseren gemeinsamen Kunden, ihre mobile Mannschaft bestmöglich zu unterstützen. Darüber hinaus leistet Acteos exzellenten Support und Service für die Anwender von MobiControl im deutschsprachigen Raum."

Caption: From left to right Carl Rodrigues, CEO of SOTI and Dr. Dieter Neumann, CEO of Acteos

Über SOTI Inc.

SOTI ist der renommierteste Anbieter von Enterprise Mobility Management Lösungen weltweit. Über 10.000 Unternehmen auf der ganzen Welt setzen auf die Softwarelösungen des kanadischen Unternehmens. SOTI entwickelt branchenführende Software für Enterprise Mobility Management.

