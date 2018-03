"Kleine Zeitung" Kommentar: "Ein Mubarak-Ägypten im neuen, eisernen Gewand" (Von Martin Gehlen)

Graz (OTS/Vorausmeldung) - Noch darf Hosni Mubarak den Tora-Gefängniskomplex südlich von Kairo nicht verlassen. Doch man braucht kein Hellseher zu sein, um zu ahnen, dass die Staatsanwälte in dem aufgeheizten innenpolitischen Klima Ägyptens es nicht wagen werden, dem früheren Diktator mit ihrem Einspruch den Freigang noch zu verwehren.

Freilich, die mögliche Entlassung aus dem Gefängnisspital wäre noch kein Freispruch. Der Prozess wegen der Tötung der Demonstranten soll am kommenden Sonntag vor dem Strafgericht Nord-Kairo fortgesetzt werden. Zunächst ist im Hauptverfahren, in dem sich der frühere Präsident erneut wegen der Tötung von mehr als 800 Demonstranten Anfang des Jahres 2011 verantworten muss, die maximale Dauer der Untersuchungshaft abgelaufen. Und auch in den drei weiteren laufenden Verfahren gegen Mubarak konnten die Anwälte des 85-Jährigen lediglich Gerichtsbeschlüsse zur Haftverschonung erwirken.

Doch Ägpyten erlebt damit diese Woche eine erste hochsymbolische Zwischenbilanz seiner am 30. Juni 2013 ausgerufenen "Zweiten Revolution". Der demokratisch gewählte Präsident Mohammed Mursi sitzt hinter Gittern. Sein durch den Arabischen Frühling gestürzter Vorgänger Hosni Mubarak, in erster Instanz für Beihilfe zum Mord in über 800 Fällen zu lebenslänglicher Haft verurteilt, läuft wieder frei herum. Der Chef der Muslimbruderschaft, Mohammed Badie, ist verhaftet, ein schritt, den selbst Mubarak nie gewagt hätte.

Die Organisation der Islamisten, deren politischem Arm vor 18 Monaten nahezu die absolute Mehrheit aller Ägpyter bei den ersten freien Parlamentswahlen ihre Stimme gab, soll verboten werden. Die gefürchtete ägyptische Staatssicherheit ist wieder rehabilitiert. Und in den vergangenen acht Tagen erlebte Ägypten die blutigsten Massaker von Sicherheitskräften an eigenen Landsleuten in seiner modernen Geschichte.

Trotzdem ziehen zahllose Repräsentanten ägyptischer Klein- und Kleinstparteien nach wie vor durch die Medien, nennen sich Liberale, freie Ägypter, manche gar Sozialdemokraten und Sozialisten, und rechtfertigen das blutige Drama als notwendige "Reinigung des Volkskörpers".

Mubaraks Entlassung könnte ihnen jetzt die Augen öffnen. Und was sie dann sehen, ist nicht mehr ihre angeblich von der Armee gerettete Revolution aus dem Jahr 2011, sondern die Wiederkehr Hosni Mubaraks und seines Staates in neuem, eisernen Gewand. ****

