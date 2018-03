WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Geiz ist alles andere als geil - von Günter Fritz

Sichere und gesunde Lebensmittel brauchen einen entsprechenden Preis

Wien (OTS) - Der jüngste Skandal um tiefgekühlte Billigheidel- und -himbeeren aus Osteuropa - siehe das gestrige und heutige WirtschaftsBlatt - ist zwar vorläufig nur ein italienischer und hat Österreich bis jetzt noch nicht erreicht. Dennoch ist er symptomatisch für den Umgang Europas mit Lebensmitteln. Nicht nur, dass die Kontrollsysteme trotz regelmäßig auftretender gesundheitsgefährdender Schlampereien, Täuschungen oder Betrügereien nach wie vor unzureichend und unübersichtlich sind und akuter Handlungsbedarf der politisch Verantwortlichen besteht. Der Skandal macht auch die tiefer gehende Grundproblematik deutlich. Die Herangehensweise der Menschen an Nahrungsmittel ist offenbar vor allem eine preisgetriebene. Denn was der Einzelne als Genuss versteht, ist ebenso individuell unterschiedlich wie Geschmack an sich. Sushi oder vegetarisches Essen mögen zwar bei Städtern en vogue sein, für die Masse ist das Wiener Schnitzel - vorzugsweise vom Schwein - nicht nur sonntags weiter das Lieblingsgericht. Wer viel Fleisch isst, zeigt, dass er wohlhabend ist. Diese Einstellung hat sich seit den mageren Nachkriegszeiten quer durch alle Länder im öffentlichen Bewusstsein verfestigt.

Fleisch muss billig sein, damit sich dieses Statussymbol auch alle leisten können; aber selbst Wohlhabendere schauen bei der Nahrung auf den Preis. Wenn es um Kleidung, Auto oder Technik geht, werden oft keine Kosten gescheut, beim Essen tun es auch Billigfleisch, -gemüse oder -obst aus dem Supermarktregal. Ein Trend, der vom Handel mit aggressiven Marketingaktionen auch immer wieder bewusst angeheizt wird. Stichwort: Geiz ist geil. Für Lebensmittel darf dieses Motto aber nicht gelten. Nicht umsonst betonen verantwortungsbewusste Produzenten seit Jahren, dass sichere und gesunde Nahrungsmittel einen entsprechenden Preis brauchen, um unter nachhaltigen, artgerechten und arbeitsplatzsichernden Bedingungen hergestellt werden zu können. Für Billigprodukte gilt das in der Regel nicht; da geht es nur um die Kosten und darum, wie für Erzeuger und Händler trotzdem noch eine Marge herausschaut. Dass vor dem Hintergrund immer wieder unlautere oder kriminelle Machenschaften passieren, verwundert eigentlich nicht. Für die Politik heißt es also, nicht nur die Kontrollsysteme und Strafen zu verschärfen, sondern für einen grundlegenden Bewusstseinswandel einzutreten.

Rückfragen & Kontakt:

WirtschaftsBlatt Medien GmbH

Tel.: 0043160117-305

redaktion @ wirtschaftsblatt.at