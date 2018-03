AKNÖ legt Fakten betreffend Grundstücksverkauf Bruck/Leitha offen und klagt NÖAAB-Ebner

Eidesstattliche Erklärung widerlegt behauptete Schwarzgeldzahlung an AKNÖ

Wien (OTS/AKNÖ) - "Die Vorwürfe gegen uns sind geplatzt. Wir legen alle relevanten Fakten offen und reagieren damit auf die rufschädigenden Unterstellungen des NÖAAB-Geschäftsführers nach dem Grundstücksverkauf Bruck/Leitha", kommentiert Präsident Hermann Haneder die heute beauftragte Klage der AKNÖ gegen NÖAAB-Geschäftsführer Bernhard Ebner. Ebner behaupte wiederholt Unwahres und rücke die AKNÖ in die Nähe von Korruption und Schwarzgeldzahlungen rund um den Grundstücksverkauf, zuletzt in einem Mail an alle 110 Kammerräte der AKNÖ.

"Wir haben Ebner vorige Woche aufgefordert, die Unterstellungen zurückzunehmen, dies ist nicht passiert, daher der konsequente Schritt vor Gericht, weil es hier um die Reputation der Institution AKNÖ geht", so Haneder. Die Liegenschaft sei mit 120.000 Euro weder unter dem Marktwert verkauft worden, was durch die Expertise des Sachverständigen Prof. Gerhard Stabentheiner belegt sei - noch seien Schwarzgeldzahlungen an die AKNÖ geflossen, was eine eidesstattliche Erklärung der derzeitigen Eigentümerin belege. Haneder kündigt weiters an, dass Teile von Sitzungsprotokollen veröffentlicht werden. "Der Verkauf wurde vom zuständigen Liegenschaftsbeirat und vom Vorstand einstimmig mit den Stimmen des NÖAAB beschlossen, alle Unterlagen inkl. aller Angebote etc. sind dem NÖAAB zugegangen", so Haneder.

"Ich bin in den letzten Wochen zur Ansicht gekommen, dass es dem NÖAAB-Sekretär Ebner lediglich um Streit geht. Dafür ist ihm jedes Mittel und jede Behauptung recht. Wenn er irgendeine für die AKNÖ belastende Unterlage vorgelegt hätte, hätte ich selbst Anzeige erstattet - aber es kam wie zu erwarten nichts", so Haneder.

Haneder hat außerdem eine außerordentliche Sitzung des AKNÖ-Vorstandes anberaumt, die er dafür nutzen will, den NÖAAB wieder auf eine konstruktive Linie im Sinne der AKNÖ-Mitglieder zurückzuholen.

Rückfragen & Kontakt:

AKNÖ Öffentlichkeitsarbeit, Chef vom Dienst

Tel.: (01) 58883-1200

presse @ aknoe.at

http://noe.arbeiterkammer.at