MIO Alpha - erste Pulsuhr ohne Brustgurt - an der Sportfachmesse ISPO München als Produkt des Jahres ausgezeichnet (BILD)

MIO Alpha - erste Pulsuhr ohne Brustgurt - an der Sportfachmesse ISPO München als Produkt des Jahres ausgezeichnet

Rüfenacht/Bern (ots) - Wer seriöses Ausdauertraining betreiben will, misst seine Herzfrequenz. Bisher war man gezwungen, eine Pulsuhr mit Brustgurt zu tragen. Dem setzt MIO Alpha ein Ende: Sie ist die weltweit erste Pulsuhr ohne Brustgurt oder Fingersensor - der optimale Trainingsbegleiter für Läufer, Velofahrer und Mountainbiker.

Konzipiert für Leistungssportler ist die MIO Alpha Sportuhr der perfekte Herzfrequenzmonitor. Ihr Silikonarmband sorgt für besten Tragekomfort. Auch das Bedienen ist einfach - mit nur zwei Navigationsknöpfen, die sich auf die essenziellen Funktionen beschränken. Die innovative Pulsuhr funktioniert über eine Bluetooth-Schnittstelle einwandfrei mit zahlreichen Smartphone Apps, wie Run Keeper oder miCoach. Dadurch können die erfassten Daten einfach analysiert werden, um das Training zu optimieren.

Preisgekrönte Technologie

Die MIO Alpha arbeitet mit Lichtstrahlen und einer elektrooptischen Zelle, die das Blutvolumen der Haut erspürt, damit die Herzfrequenz auch während Höchstleistungen festgestellt werden kann. Die revolutionäre Technologie ist ein wissenschaftlicher Durchbruch. Die MIO Alpha ist die einzige Sportuhr, die durchgehend die Herzfrequenz misst. Dies mithilfe patentierter Technologie aus den Forschungslabors von Philips Electronics. Umfangreiche Tests an der San Francisco State University haben die Präzision der Pulsuhr bestätigt. Sowohl im Ruhe- wie auch im leichten und starken Belastungszustand misst die MIO Alpha die Herzfrequenz mit der Genauigkeit eines Elektrokardiogramms (EKG). MIO Alpha dieses Jahr an der weltweit wichtigsten Sportfachmesse, der ISPO in München

Jahres ausgezeichnet.

Entstanden ist die Idee für die erste Pulsuhr ohne Brustgurt in Kanada. Die Anstossfinanzierung erfolgte über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter

Mindestfinanzierung von 100000 US-Dollar wurde dabei um mehr als das Dreifache überschritten. Mit gutem Grund: Als zuverlässige und bequeme Sportuhr eignet sich MIO Alpha optimal für jedes gezielte Ausdauertraining.

