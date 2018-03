Berlakovich zu Mochovce-Urteil: Einzig richtige Entscheidung

Hoffnung auf Umdenken in Europa / Sicherheit der Menschen muss an erster Stelle stehen

Wien (OTS) - Der Oberste Gerichtshof in der Slowakei hat in seiner gestrigen Entscheidung zum Atomkraftwerk Mochovce den Genehmigungsbescheid der Atomaufsichtsbehörde aufgehoben, der als Grundlage für die Fertigstellung der Reaktoren 3 und 4 in Mochovce diente. Das Urteil zeigt, dass mit der Abweisung von Greenpeace Slowakei als Partei im Genehmigungsprozess geltendes Recht verletzt wurde. Umweltminister Niki Berlakovich dazu: "Das Urteil zeigt klar, dass die Atomaufsichtsbehörde nicht ordnungsgemäß gehandelt und EU-Recht nicht eingehalten hat. Es ist auch für Österreich enorm wichtig, dass die Stimmen von Umweltorganisationen, BürgerInnen und Nachbarstaaten im Genehmigungsprozess gehört werden." Derzeit wird mit Hochdruck an einer Arbeitsübersetzung des Urteils gearbeitet, die konkreten Implikationen sind dann nach Vorliegen dieser zu prüfen. Nach derzeitiger Kenntnis des Urteils ist zu erwarten, dass sich das Verfahren weiter verzögern wird, einen automatischen Baustopp bewirkt die Entscheidung per se allerdings nicht.

"Unsere Nachbarländer sollten sich die österreichische Anti-Atom-Haltung zum Vorbild nehmen und statt auf Todesenergie auf erneuerbare Energie setzen. Täglich werden neue Folgekatastrophen des Unglücks von Fukushima bekannt, die auf tragische Weise vor Augen führen, dass Atomenergie nicht beherrschbar ist - das muss auch den Unbelehrbaren zu denken geben. Mit der erfolgreich eingeleiteten Energiewende hat Österreich für viele Staaten in Europa Vorbildwirkung. Die 100 prozentige Selbstversorgung mit heimischer Energie aus Wind, Sonne, Wasser und Biomasse ist die nachhaltige Antwort auf die drängenden Fragen unserer Zeit", so Berlakovich abschließend.

