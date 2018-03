Finanzaffäre Stadt Linz: Wie viel hat die BAWAG mit SWAP 4175 verdient?

Gutachten steht gegen Aussage eines Bank-Managers - 8 Millionen mehr als 50 Prozent des BAWAG-Jahresüberschusses 2007

Wien (OTS) - In der Finanzaffäre der Stadt Linz steht seit gestern eine Frage im Mittelpunkt: Wie viel hat die BAWAG am SWAP 4175 verdient? Nach einem gestern im Kurier veröffentlichten Gutachten hat die Bank aus den Geschäften mit der Stadt Linz einen Ertrag von rund acht Millionen Euro erwirtschaftet. Marktüblich wären jedoch nur rund 600.000 Euro gewesen.

Dem steht die Aussage des derzeitigen BAWAG-Chefs Byron Haynes vor Gericht gegenüber. Er spricht von einer Verkaufsgebühr in Höhe von 1,5 Millionen Euro und einem Handelsgewinn von 3,6 Millionen Euro bei Geschäftsabschluss, insgesamt also 5,1 Millionen Euro. Welche die Erlöse die BAWAG 2010 und 2011 aus der Wette durch den Verkauf weiterer Optionen erzielte, ist bisher nicht bekannt, heißt es im Kurier.

Aufklärung über diese Diskrepanz wird wohl vor Gericht und unter Wahrheitspflicht wohl nur der zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses mit der Stadt Linz verantwortliche BAWAG-Generaldirektor und jetzige Nationalbank-Gouverneur, Ewald Nowotny, bringen können. Der Jahresabschluss der BAWAG zum 31.12.2007, dem Jahr in dem SWAP 4175 an die Stadt Linz verkauft wurde, zeigt einen Jahresüberschuss von 15,1 Millionen Euro und ein Ergebnis aus Finanzgeschäften von 30,1 Millionen Euro. Laut Gutachten trug somit das Finanzgeschäft mit der Stadt Linz mehr als 50 Prozent zum Jahresüberschuss der BAWAG bei. "Es wird interessant sein, wie Notenbank-Gouverneur Ewald Nowotny erklären will, mit diesem Geschäft nichts zu tun gehabt zu haben," meint dazu Finanzexperte Rainer Stich von der Beratungsfirma Collatio.

Rückfragen & Kontakt:

Rainer Stich

Collatio Finanzconsulting GmbH

Mahlerstraße 3/4,

1010 Wien

Tel: +43-1-23 50 51 05

office @ collatio.at