Einladung PK: paraflows. 8 - OPEN CULTURE: Eröffnung des Festivals für Digitale Kunst und Kulturen vom 12.9. bis 12.10.2013

Wien (OTS) - Zum achten Mal findet nunmehr das Festival für Digitale Kunst und Kulturen in Wien statt, dieses Mal zu dem Thema "OPEN CULTURE". Es werden die einzelnen Künstlerpositionen der Ausstellung im weissen haus und die Inhalte des Symposions präsentiert. Begleitet wird das Festival von einer Konzertreihe, die ebenfalls im weissen haus stattfindet. Einer der Schwerpunkte der Pressekonferenz wird die Vorstellung der "School of Data Austria" beinhalten, die im Oktober in Wien eröffnet wird.

Die Teilnehmer: Günther Friesinger (Festivalleitung), Judith Fegerl

(Ausstellungsleitung), Jana Herwig (Leitung Symposion)



Datum: 29.8.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

MQ, Raum D, quartier21, QDK / Electric Avenue

Museumsplatz 1, 1070 Wien



