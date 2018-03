BMWF, Fachhochschulkonferenz und ÖH initiieren Staatspreis "Ars docendi" an Fachhochschulen

Staatspreis für exzellente Lehre wird im kommenden Jahr auf Fachhochschulen ausgeweitet - Karlheinz Töchterle: "Kunst der Lehre gerade auch an Fachhochschulen von hohem Wert"

Wien (OTS) - Der heuer erstmals verliehene "Ars docendi - Staatspreis für exzellente Lehre an den öffentlichen Universitäten Österreichs" wird auf die Fachhochschulen ausgeweitet. "Die Kunst der Lehre ist gerade auch an Fachhochschulen von hohem Wert", so Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle anlässlich der heutigen Eröffnung des Fachhochschulforums in Alpbach. Der Staatspreis "Ars Docendi" soll künftig jährlich abwechselnd an Universitäten und Fachhochschulen ausgeschrieben und verliehen werden, der vom Wissenschafts- und Forschungsministerium initiierte und finanzierte Lehre-Preis wird gemeinsam mit der Österreichischen Hochschüler/innenschaft (ÖH) sowie der Universitätenkonferenz bzw. Fachhochschulkonferenz vergeben.

FHK-Präsident Dr. Helmut Holzinger freut sich über die Ausweitung des wichtigen Preises. Damit werden die Lehrenden und die Lehre als wichtiger Kernprozess an Fachhochschulen in den Mittelpunkt gestellt. Die ÖH blickt gespannt auf den kommenden Ars Docendi. "Mit der Erweiterung auf den FH-Sektor eröffnet sich eine gute Möglichkeit, die Lehre an den Fachhochschulen zukünftig weiter in den Mittelpunkt zu rücken", freut sich Julia Freidl vom ÖH-Vorsitzteam. " Wir sehen darin eine große Chance und blicken daher mit Zuversicht auf die Planungsphase", so Freidl weiters.

Die einzelnen Kategorien der Auszeichnung werden nun in den kommenden Wochen vom Ministerium gemeinsam mit der Fachhochschulkonferenz und der Österreichischen Hochschüler/innenschaft ausgearbeitet, der Beginn der Ausschreibung ist für Herbst geplant. Je Kategorie gibt es - wie auch beim Staatspreis für die Universitäten - ein Preisgeld von 5.000 Euro. Zu Nominierungen und Vorschlägen von Auszuzeichnenden werden Studierendenvertreter/innen und Rektor/innen bzw. Geschäftsführer/innen eingeladen werden, sobald sämtliche Rahmenbedingungen fixiert sind. Die Preisverleihung ist für Ende Mai 2014 in der Aula der Wissenschaften geplant.

