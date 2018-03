SP-Horner: Mit Mikl-Leitner, Fekter und Karl ist es kalt im Land geworden

Wer die Menschen nicht mag, soll nicht politisch tätig sein

Linz (OTS) - Die unwürdige Debatte der ÖVP über die Armutsbekämpfung mit der Mindestsicherung lässt einmal mehr tief blicken, dass die VP-Ministerinnen in der Bundesregierung Herzen aus Stein haben. "Wenn eine Partei wie die ÖVP mit ihren christlich-sozialen Wurzeln im Wahlkampf Menschen, die die Mindestsicherung in Anspruch nehmen müssen, angreift, dann weiß man, dass diese Partei unter ihrem Frontmann Michael Spindelegger in ihrer Angst vor einem weiteren Stimmenverlust zu allem bereit ist. Allerdings ist das keine Überraschung, wenn man das Agieren der VP-Ministerinnen mit einem Herz aus Stein in den vergangenen Jahren betrachtet. Egal, ob Maria Fekter mit ihren berüchtigten verbalen Fehltritten von den Rehleinaugen bis hin zum Holocaust-Vergleich im Zusammenhang mit der Kritik an Bankern, oder Beatrix Karl mit ihrer untragbaren Billigung von Gewalt gegen Jugendliche in U-Haft mit dem Schreckenssager Strafvollzug sei nicht das Paradies und schließlich Johanna Mikl-Leitner mit der an den Haaren herbeigezogenen Behauptung vom unsozialen Bezug von Mindestsicherung und Beleidigungen wie den Begriff Lügenkanzler, bei so einem Politikverständnis wird einem kalt", kritisiert SP-OÖ-Landesgeschäftsführer Christian Horner die Ausritte der VP.

Gleichzeitig sei diese Selbstentlarvung der ÖVP als kaltherzige und unsoziale Regierungspartei aber gut als Orientierung für die WählerInnen. Denn dadurch werde das Politikverständnis der Konservativen für jeden sichtbar. Dabei hätten gerade die drei VP-Scharfmacherinnen in ihren Ressorts genug gegen die korrupten Politiker der früheren Schüssel-Regierung, die Telekom-Betrüger aus dem Dunstkreis der ÖVP, die Steuerbetrüger und Steueroptimierer, die Schwarzgeldverschieber ins Ausland, also die wahren Unsozialen im Land, mehr als genug zu tun. "Die ÖsterreicherInnen verlieren jährlich Milliardenbeträge wegen der schlechten Arbeit der Finanz-, der Innen- und der Justizministerin. Seit Jahren gelingt es ihnen nicht, etwa das Verfahren gegen Karl-Heinz Grasser, Verdacht der Steuerhinterziehung von mindestens fünf Millionen Euro, abzuschließen, wirksam gegen Steuerbetrug und Schwarzgeldverschiebung ins Ausland vorzugehen oder für mehr Personal im Kampf gegen Steuerbetrug, Kriminalität und Gewalt in den Gefängnissen zu sorgen. Wie viel Nachweis an schlechter Amtsführung braucht es eigentlich noch? Bei der Mindestsicherung kann es nicht einmal ansatzweise so viel Schaden durch Missbrauch geben, wie die drei VP-Ministerinnen durch ihre Untätigkeit verursachen", steht für Horner fest.

Es stehe auch fest, dass jeder, der die gute Infrastruktur dieses Landes und die hervorragenden Fähigkeiten der arbeitenden MitbürgerInnen für die Erzielung seiner Gewinne nutzt, auch die moralische Verpflichtung habe, seine Steuern ehrlich im Land zu zahlen. "Wer das nicht tut ist unsozial, denn er nutzt zwar die mit dem Geld aller ehrlichen Steuerzahler finanzierten gemeinsamen Strukturen wie Straßen, Schienennetze, das Rechtssystem und Bildungseinrichtungen für seine Zwecke, entzieht der Gemeinschaft aber seinen ehrlichen Beitrag. Die SPÖ lehnt das ab, ist auf der Seite der SteuerpatriotInnen, die hier ehrlich ihren Beitrag leisten und kann auf das hartherzige VP-Frauentrio verzichten. Gut, dass die WählerInnen am 29. September das Wort haben", macht der SP-Landesgeschäftsführer klar.

