Mindestsicherung: AKNÖ bestätigt Kritik von Armutskonferenz

Am Land beantragen deutlich weniger Menschen Mindestsicherung, als ihnen zusteht

Wien (OTS/AKNÖ) - Die AKNÖ schließt sich der Kritik der Armutskonferenz an der Bedarfsorientierten Mindestsicherung großteils an. Aus den vorliegenden Daten würde hervorgehen, dass offenbar nur ein Teil der Menschen Mindestsicherung beantragt, der einen Anspruch darauf hätte. Besonders groß sei das Phänomen in ländlichen Regionen. AKNÖ-Präsident Hermann Haneder fordert: "Kein Wahlkampf auf Kosten von sozial schlechter gestellten ÖsterreicherInnen!"

Auf der Landkarte muss man genau hinsehen um zu wissen, ob man gerade am Gebiet der Statutarstadt Krems ist oder sich im politischen Bezirk Krems Land befindet. In sozialer Hinsicht ist sie klar sichtbar. Kommen im Bezirk Krems Land auf etwa 56.000 EinwohnerInnen 242 BezieherInnen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung (BMS), sind es bei den 24.000 EinwohnerInnen von Krems Stadt 618. Das geht aus dem Sozialstatistischen Handbuch der AKNÖ hervor. "Pro EinwohnerIn beziehen also in der Stadt Krems sieben Mal mehr Menschen Mindestsicherung als im Bezirk Krems Land", erklärt AKNÖ-Sozialexperte Maximilian Weh. Dieser Unterschied sei kein Einzelfall: "In den niederösterreichischen Städten beziehen deutlich mehr Menschen Mindestsicherung als am Land, wenn auch der Unterschied meistens nicht ganz so stark ausgeprägt ist wie in Krems."

Nur 32 Prozent der Anspruchsberechtigten beziehen Mindestsicherung

Für den Sozialexperten lassen die Zahlen nur den Schluss zu "dass vor allem in ländlichen Gebieten bei weitem nicht so viele Menschen Mindestsicherung beantragen wie Anspruch hätten." Er bestätigt damit die Kritik der Armutskonferenz. Diese geht davon aus, dass in Niederösterreich nur rund 32 Prozent der Anspruchsberechtigten BMS beziehen. Noch weniger sind es in Kärnten und Oberösterreich. Auch im Österreich-Schnitt sind es nur 50 Prozent. "Die Gründe dafür sehe ich ähnlich wie die Armutskonferenz: Vor allem in kleinen Gemeinden schämt man sich." Auch die besonders strengen Kontrollen seien eine Hürde für Betroffene, sagt Weh. "Der langjährige Sozialsprecher der ÖVP, Gottfried Feuerstein, bezeichnet das in seiner Kolumne in den Vorarlberger Nachrichten sogar als Schikanen und rät deswegen Betroffenen sich einen Antrag genau zu überlegen, wenn es irgendwie anders geht."

AKNÖ-Präsident Hermann Haneder fordert angesichts der Zahlen, die Menschen besser über ihre Rechte zu informieren. "Die Mindestsicherung ist für viele Menschen eine notwendige Überbrückungshilfe. Niemand darf sich schämen müssen, dass er sie beantragt. Und jeder und jede, der Mindestsicherung braucht, soll auch Bescheid wissen, wie er oder sie sie beantragen kann." Aus dem Wahlkampf müsse die Mindestsicherung jedenfalls herausgehalten werden, fordert der AKNÖ-Präsident.

