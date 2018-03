Allianz Österreich steigert laufende Prämien und baut Kunden zu

Wien (OTS) - Die Allianz Gruppe in Österreich konnte im ersten Halbjahr 2013 bei den laufenden Prämien in allen Sparten zulegen, rund 4.000 Kunden zubauen und ein robustes Ergebnis erzielen. Für das zweite Halbjahr legt die Allianz bei der Kundenberatung einen Schwerpunkt auf Existenzabsicherung und Vorsorge.

"Unsere Ergebnisse zeigen, dass wir auch in turbulenten Zeiten unsere Stärke unter Beweis stellen: Wir haben bei den laufenden Prämieneinnahmen in allen Geschäftsbereichen zugelegt und Kunden gewonnen", erklärt Dr. Wolfram Littich, Vorstandsvorsitzender der Allianz Gruppe in Österreich.

Steigende Einnahmen aus Geschäft mit laufenden Prämien

Wirft man einen Blick auf die einzelnen Geschäftssegmente, so zeigt sich eine grundsätzlich erfreuliche Entwicklung: In der Schaden- und Unfallversicherung legten die abgegrenzten Bruttoprämien von 435,0 Millionen Euro im Vorjahr um 2,8 Prozent auf 447,2 Millionen Euro zu. Besonders positiv verlief die Entwicklung in der Unfallversicherung, wo die Prämieneinnahmen im Vergleich zum Vergleichszeitraum des Vorjahres um 5,5 Prozent anstiegen. In der Krankenversicherung wurde die positive Entwicklung der letzten Jahre prolongiert: Die Prämien nahmen von 26,1 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2012 um 7,2 Prozent auf 27,9 Millionen Euro zu. In der Lebensversicherung konnte die Allianz die laufende Prämie steigern:

Diese legte von 187,4 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2012 um 1,1 Prozent auf 189,4 Millionen Euro zu. "Unsere strategischen Initiativen in Sachen Beratung zahlen sich aus: Wir haben im ersten halben Jahr netto rund 4.000 Kunden dazu gewonnen", erklärt Littich.

Getrieben durch einen auch im Markttrend starken Rückgang beim Einmalerlagsgeschäft gingen die gesamten Prämieneinnahmen in der Lebensversicherung von 224,8 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2012 um 10,6 Prozent auf aktuell 201,0 Millionen Euro zurück. Über alle Geschäftsbereiche gerechnet, befand sich die abgegrenzte Bruttoprämie auf einem Wert von 676,2 (685,8) Millionen Euro, gegenüber dem ersten Halbjahr des Vorjahres bedeutet dies ein Minus von 1,4 Prozent.

Hochwasser 2013 vergleichbar mit 2002

Bis Ende Juni beliefen sich die Hochwasser-Schäden bei der Allianz Gruppe in Österreich auf etwa 43 Millionen Euro brutto. Insgesamt sind mehr als 4.600 Schäden gemeldet worden. Getrieben durch diese Entwicklungen belaufen sich die Aufwendungen in der Schaden- und Unfallversicherung vor Rückversicherung auf 316,4 (289,7) Millionen Euro und damit um 9,2 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Aufwendungen für Versicherungsfälle in der Krankenversicherung beliefen sich auf 16,5 (15,5) Millionen Euro und stiegen damit im Jahresabstand um 6,8 Prozent. In der Lebensversicherung gingen die Aufwendungen für Versicherungsfälle um 10,3 Prozent zurück, und zwar auf 155,3 (173,1) Millionen Euro. Die Aufwendungen, über alle Geschäftsbereiche gerechnet, lagen um 2,1 Prozent über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres: "Im ersten Halbjahr 2013 haben wir Leistungen in der Höhe von insgesamt 488,2 Millionen Euro an unsere Kunden erbracht", so Littich.

Gutes Ergebnis trotz Hochwasser

Bedingt durch die Zunahme bei Schäden aus Naturgefahren ging das versicherungstechnische Ergebnis nach 30,8 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2012 um 5,4 Prozent auf 29,2 Millionen Euro zurück. Die Combined Ratio ist mit 97,7 (2012: 97,1) Prozent im Branchenvergleich und in Anbetracht der Hochwasserschäden ein sehr guter Wert. Das Investment-Ergebnis ging von 119,6 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2012 aufgrund des volatilen Marktumfeldes um 19,6 Prozent auf 96,2 Millionen Euro zurück. Insgesamt konnte die Allianz trotz Niedrigzinsumfeld sowie hohem Schadenaufwand im Bereich der Naturkatastrophen ein robustes Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) erzielen: Es blieb mit 52,5 (58,5) Millionen Euro um 10,2 Prozent unter dem Wert des Vorjahres.

Ausblick: Ausbau der zweiten und dritten Säule

Für das zweite Halbjahr erwartet Littich die Fortsetzung des laufenden Trends auf der Prämienseite: Die private Vorsorge wie auch insbesondere die Existenzabsicherung der eigenen Arbeitskraft werde immer wichtiger. Das Thema Pensionskonto führe Herrn und Frau Österreicher die steigende Bedeutung der zweiten und dritten Säule vor Augen. Damit zukünftige Ruheständler ein Alterseinkommen in vergleichbarer Höhe mit dem der heutigen Pensionisten erzielen könnten, müssen sie ihr Sparverhalten und die Erwerbsbeteiligung ändern. "Wer über ein angemessenes Einkommen im Alter verfügen möchte, sollte seine Altersvorsorge überdenken. Neben der dritten Säule werden gerade Arbeitgeber in Zukunft eine immer wichtigere Rolle bei der Vorsorge ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spielen. Um den Rückstand zum EU-Durchschnitt aufzuholen, müsste der BAV-Markt in Österreich pro Jahr um gut fünfzig Prozent wachsen, hier sehen wir großes Potenzial", so Littich abschließend.

