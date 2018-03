ERGO Austria übernimmt Direktversicherer

Durch Integration der ERGO Direkt Österreich werden alle Vertriebswege unter einem Dach gebündelt

Wien (OTS) - Die Versicherungsholding ERGO Austria International AG hat die ERGO Direkt Lebensversicherung AG in Österreich gekauft. Die in Österreich führende Direktversicherungsgesellschaft war bisher im Eigentum der ERGO Direkt Lebensversicherung AG Fürth in Deutschland. Jetzt agiert sie als operativ tätiges Tochterunternehmen der ERGO Austria. ERGO bietet in Österreich nun alle Vertriebswege unter der strategischen Führung der Holdinggesellschaft an.

Die Philosophie von ERGO ist, dem Kunden die Kontaktaufnahme über alle derzeit gängigen Vertriebswege anzubieten. "Die Kunden nutzen zunehmend mehrere Vertriebswege, um sich über Versicherungen zu informieren oder Abschlüsse zu tätigen. Je nachdem, um welches Bedürfnis es sich handelt, wählt der Kunde unterschiedliche Wege, um Versicherungsverträge abzuschließen. Einerseits einfache Produkten im Direktweg, andererseits wird ausführlich mit dem Berater kommuniziert. Als moderne Versicherung wollen wir den Kunden alle Zugangsmöglichkeiten zu ERGO ermöglichen. Indem wir die zu unserem Konzern gehörende Direktversicherungsgesellschaft in die ERGO Austria integrieren, können wir diesen Anforderungen effizienter entsprechen", erklärt Elisabeth Stadler, Vorstandsvorsitzende der ERGO Austria International AG.

Die ERGO Direkt Lebensversicherung AG verwaltet mit Ende 2012 rund 35.000 Verträge mit einem Prämienvolumen von 13,7 Millionen Euro. Die Gesamtversicherungssumme beträgt 558 Millionen Euro. Die rund 30 Mitarbeiter der ERGO Direkt werden bereits Mitte Oktober 2013 vom derzeitigen Firmensitz in Schwechat in das ERGO Center in Wien 11 übersiedeln. Über die Direktvertriebswege Mailings und Beilagen zu Printmedien und Postwurfsendungen, Telefon und Internet werden einfache und kostengünstige Versicherungen angeboten. Das Produktportfolio umfasst Kapitallebensversicherungen ohne Gesundheitsprüfung, Sterbegeldversicherung, Risikolebensversicherungen, Unfallversicherungen und Pflegeversicherungen.

Der Vertriebsweg Internet soll unter der Nutzung der Infrastruktur der Holding stärker ausgebaut werden. "Wir sehen das Internet innerhalb dieser Vertriebsschiene als wichtigstes Wachstumspotential, vor allem für die junge Generation. Jugendliche, aber auch jene Generationen, die in die neuen Medien hineingewachsen sind, werden diesen Vertriebsweg aus Zeit- und Kostengründen stärker nutzen. Daher legen wir den Fokus auf Produkte, die wenig Erklärung benötigen", erklärt Dipl. oec. Hanns-Ulrich Brockhaus, Vorstand der ERGO Direkt Lebensversicherung AG.

Die ERGO Direkt Lebensversicherung wurde 1992 in Österreich unter dem damaligen Namen Quelle Versicherung AG in Wien gegründet. Im März 2010 erfolgte in Österreich die Umfirmierung von Quelle Lebensversicherung in ERGO Direkt Lebensversicherung AG.

