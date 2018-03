"Kleine Zeitung" Kommentar: "Hinter dem Wohlstand steht erbitterter Raubbau" (Von Ernst Sittinger)

Graz (OTS) - Würden wir die Erde nachhaltig bewohnen, dürften wir von heute bis Jahresende außer ein bisserl Atemluft gar nichts mehr verbrauchen: keine Energie, keine Rohstoffe, keine Lebensmittel, kein Wasser. Denn die Reserven sind für heuer aufgebraucht. Der gestrige 20. August markiert den "Overshoot-Day": Alles, was wir jetzt noch entnehmen, ist Raubbau. Nach nicht einmal drei Vierteln des Jahres haben wir die Biokapazität der Erde erschöpft.

Aber davon will natürlich niemand etwas wissen. Geht auch gar nicht, wir haben ja ein von Rezession bedrohtes Wirtschaftssystem. Und außerdem: Die Reisebüros wollen auch im Herbst Fernreisen in alle Welt verkaufen. Manch einer benötigt schon wieder dringend ein neues Geländeauto für die Stadt. Und zu Weihnachten werden wir uns konsumtechnisch auch nicht lumpen lassen. Der endliche Planet soll unendliche Gütermengen bereitstellen. Die ökologische Überschuldung nehmen wir in Kauf.

Die Tragik des Themas liegt darin, dass guter Rat teuer ist, wenn wir wirklich etwas ändern wollen. Wir alle sind Gefangene der Konsumspirale, wir alle leben davon. Freilich könnte sich jeder um eine bessere persönliche Ökobilanz bemühen. Aber das Zauberwort lautet leider "Bescheidenheit" - wir müssten halt kleinere Wohnungen und kleinere Autos haben, geflickte Schuhe und Kleider tragen, keine Lebensmittel wegwerfen und zur Sommerfrische aufs Land fahren statt zum Flughafen. Von anderen Überfluss-Problemzonen (Navi, Handy, Kinderspielzeug...) ganz zu schweigen. Bescheidenheit ist offenbar eine Kern-Inkompetenz der Gattung Mensch.

Solange wir in der starren Formel "Wohlstand durch Wachstum" verharren, werden sich die Luxusansprüche jährlich steigern und weltweit verbreiten. Längst frönen nicht mehr nur Amerikaner und Europäer dem Überkonsum. Schon 80 Prozent der Menschen leben in ökologisch überschuldeten Ländern.

Was also tun? Einsicht wird wohl erst herrschen, wenn der Problemdruck unerträglich wird. Immerhin war die ungewollt "passierte" Weltwirtschaftskrise von 2009 die bisher wirksamste Klimaschutzmaßnahme der Geschichte. Künftig brauchen wir noch mehr Kostenwahrheit beim Naturverbrauch und dazu ein neues Glaubensbekenntnis im Wirtschaftsleben - einen Wettlauf um einfache, aber clevere Produkte und Lösungen. Beim Wollen sind wir eh auf einem guten Weg. Aber ob wir rechtzeitig zum Handeln kommen? Man muss daran zweifeln.****

