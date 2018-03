Datenskandal bei Justiz: Prozess startet im Oktober - WirtschaftsBlatt

WirtschaftsBlatt-Vorabmeldung: Wirtschaftsauskunftei soll an mutmaßlichem Datenklau bei Justiz 2,3 Millionen Euro verdient haben.

Wien (OTS) - Wie das WirtschaftsBlatt in seiner am Mittwoch, 21. August, erscheinenden Ausgabe berichtet, wird der Prozess um von Justizmitarbeitern verkaufte Exekutionsdaten am 8. Oktober am Wiener Straflandesgericht starten.

Die Hintergründe des Falles sind brisant: Die Kreditauskunftei C. soll mit dem mutmaßlich illegalen Erwerb der Daten 2,3 Millionen Euro verdient haben. Die 13 angeklagten Justizbeamten bekamen für Screenshots aus Exekutionsdatenbanken 1,0 bis 1,50 Euro je Din-A4-Blatt - insgesamt sollen sie rund 366.000 Euro erhalten haben. Die Daten seien letztlich über einen (gutgläubigen) Zwischenhändler Telekom-Unternehmen und Banken angeboten worden. Bei den Daten handelte es sich um Information über Gehaltsexekutionen oder Pfändungen durch Gerichtsvollzieher aus den Jahren 2002 bis 2010, die im Unterschied zu Versteigerungen geheim sind.

Justizintern warf der Fall einerseits wegen des heiklen Umstands, dass "Kollegen" angeklagt wurden, Probleme auf. Viele Gerichte galten als befangen, daher konnte der Fall erst nach neun Monaten dauernder Zuständigkeitsentscheidungen vom OGH dem Wiener Straflandesgericht zugewiesen werden.

Damit waren die Probleme in dem Fall aber noch nicht ausgeräumt. Am Wiener Straflandesgericht stehen zwei Umzugskartons voll mit beschlagnahmten Screenshots aus den Gerichts-Datenbanken. Auf jedem Blatt stehen bis zu 50 Namen. Die Zahl der hier genannten Personen geht nach Schätzungen in die Zehntausende - sie sind formalrechtlich gemäß Strafprozessordnung als "Opfer" zu führen. Da Zehntausende Personen organisatorisch unmöglich ausgeforscht und angeschrieben werden können, musste jetzt das Gericht ungewöhnliche Wege gehen und wird dieser Tage alle formalrechtlichen "Opfer" via Veröffentlichung in der Ediktsdatenbank im Internet verständigen.

Rückfragen & Kontakt:

WirtschaftsBlatt Medien GmbH

Tel.: 0043160117-305

redaktion @ wirtschaftsblatt.at