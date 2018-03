AIR ALPS LIQUIDATION NUNMEHR FIX

Gespräche mit potenziellen Investoren gescheitert - positive Zukunft der Welcome Group nicht gefährdet

Innsbruck (OTS) - Nachdem bereits im November 2012 der Flugverkehr auf der Strecke Bozen-Rom eingestellt wurde, soll die Regionalfluglinie Air Alps nun endgültig liquidiert werden. Trotz aller Bemühungen der Eigentümer und der Geschäftsführung haben Gespräche mit möglichen Investoren zu keiner Lösung geführt. Im Zuge der Liquidation werden alle Gläubigerinteressen erfüllt.

Die Hoffnungen der Eigentümer - die Air Alps gehört zu 76 % der Innsbrucker Welcome Air, die übrigen Gesellschaftsanteile werden vorwiegend von einem Südtiroler Unternehmenskonsortium gehalten -richteten sich bis zuletzt auf die Verhandlungen mit der russischen Investorengruppe REFCA sowie einem Interessenten aus der Europäischen Union. "Gemeinsam mit der Geschäftsführung der Air Alps haben wir uns in den letzten Monaten tatkräftig dafür eingesetzt, neue Partner zu finden und neue Geschäftsmöglichkeiten auszuloten. Nachdem keiner der potenziellen Investoren ein nachhaltiges, erfolgversprechendes Konzept präsentieren konnte, sehen wir keine Möglichkeit mehr, den Flugbetrieb wieder aufzunehmen", erklärt Welcome Air Chef Manfred Helldoppler.

Auf das Mutterunternehmen Welcome Air und auf das Schwesterunternehmen Tyrol Air Ambulance habe die bevorstehende Liquidation jedenfalls keine Auswirkungen.

Ein Teil der Mitarbeiter wird durch Tyrol Air Ambulance übernommen Insgesamt sind 18 in Österreich stationierte Mitarbeiter von der Liquidation der Air Alps betroffen. Nach Beschluss der Liquidation in der nächsten Generalversammlung noch im August wird mit der Einleitung des Mitarbeiterabbaus begonnen. Die gesamte Belegschaft in Italien befindet sich bereits seit 2009 in der Lohnausgleichskasse.

Etwa der Hälfte der österreichischen Arbeitskräfte wird ein Anstellungsverhältnis in der Tyrol Air Ambulance angeboten. Für die restliche Belegschaft werde man versuchen, wie bereits im Falle der italienischen Mitarbeiter, eine sozial verträgliche Lösung zu finden. "Unser größter Anspruch ist es, eine professionelle und soziale Abwicklung der Liquidation im Sinne unserer Mitarbeiter zu forcieren. Mit dem Betriebsrat haben wir Gespräche aufgenommen und das Frühwarnsystem des AMS aktiviert", so Dr. Günther Gast, Geschäftsführer der Air Alps Aviation.

Die von der Liquidation betroffenen Mitarbeiter der Air Alps werden bereits seit Einstellung des Flugbetriebes durch Eigenkapital-Zahlungen von der schweizerischen Remi Finanz- und Verwaltungs AG, zu der auch die Welcome Air und die Tyrol Air Ambulance gehören, unterstützt.

Factsheet - Air Alps Aviation

Gesellschaftsstruktur:

76 % Welcome Air

16 % BZS-Holding

~ 6 % Provinz Trentino Alto Adige und Provinz Bozen 2 % Diverse Unternehmensentwicklung: 1998 Unternehmensgründung als KLM Alps 1998 - 2001 airA!ps kooperiert mit der niederländischen KLM und tritt am Markt unter KLM Alps auf 1999 Aufnahme des Flugbetriebes mit der Strecke Innsbruck- Salzburg-Amsterdam 2001 Aus KLM Alps wird airA!ps Änderung der Beteiligungsverhältnisse: 86 % werden von Südtiroler Investoren übernommen, die restlichen Anteile halten das Land Tirol und die autonome Provinz Bozen 2001 - 2005 Partnerschaften mit Swiss, Lufhansa und Alitalia 2005 - 2007 Konzentration auf den italienischen Markt in Partnerschaft mit Alitalia: wet lease, code sharing 2007 - 31.01.2012 Eigenverantwortliche Strecken mit code sharing Alitalia, Kapazitätsprovider für Alitalia 2008 Änderung in der Beteiligungsstruktur: 81 % BZS Holding, 19 % autonome Provinz Bozen und Region Trentino Alto-Adige 2010 Die Welcome Air Luftfahrt GmbH & Co KG übernimmt mit 76 % die Mehrheitsbeteiligung 13.01.2012 Einstellung des Flugverkehrs für zwei Wochen 01.02.2012 Strecke Bozen-Rom wird wieder aufgenommen 01.07.2012 Saisonale Strecke Bozen-Olbia wird kurzfristig wieder aufgenommen, nach dem Sommer erneut eingestellt 30.11.2012 Strecke Bozen-Rom als Public Service Obligation wird eingestellt - Einstellung der letzten Air Alps Flugverbindung ~

