Europaweites Elektromobilitäts-Projekt veranstaltet in Klagenfurt am Wörthersee seine Abschlusskonferenz

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) -



Europaweites Elektromobilitäts-Projekt veranstaltet in Klagenfurt am

Wörthersee seine Abschlusskonferenz



Das EU-Projekt REZIPE (Erneuerbare Energien für emissionsfreie

Fahrzeuge in Europa) und die Abteilung Umweltschutz der

Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee laden zur REZIPE

Abschlusskonferenz 2013 am Mittwoch, den 11. September 2013 ganztags

ins Messezentrum Klagenfurt am Wörthersee. Im Rahmen dieser

eintägigen Konferenz werden die Ergebnisse des EU-Projektes

präsentiert und die Zukunft der e-Mobilität in Europa diskutiert.



Sechs europäische Regionen haben im Zuge des Projektes

infrastrukturelle und technologische Maßnahmen ins Leben gerufen, um

Elektromobilität mit dem Antrieb durch alternative Energien

alltagstauglich zu machen.



Die Teilnahme ist kostenlos. Die Konferenz findet im Rahmen der

Nachhaltigkeitsmesse auf der Klagenfurter Messe statt. Programm und

Anmeldung unter www.rezipe.eu oder via E-Mail an rezipe @ macom.co.at.



Datum: 11.9.2013, 09:00 - 17:30 Uhr



Ort:

Klagenfurter Messe Messezentrum Halle 5

9020 Klagenfurt am Wörthersee



Rückfragen & Kontakt:

Katharina Banfield-Mumb | +43(0) 664 790 00 08 |

rezipe @ macom.co.at | www.rezipe.eu