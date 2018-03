FP-Gudenus zu Polizisten-Mangel: Rechnungshof entlarvt Häupls "Sicherheitspakt" als Schmäh

Statt der versprochenen 1.000 Exekutivbeamten mehr kam ein radikaler Personal-Kahlschlag

Wien (OTS/fpd) - So freundlich lächelte der SPÖ-Bürgermeister bei der Unterzeichnung des "Sicherheitspakts" mit der Innenministerin in die Kamera. 1.000 Polizisten mehr sollten in Wien die Bürger schützen, so sein Versprechen. "Nach heutigem Stand hat er in Wahrheit die Menschen ausgelacht, die ihm geglaubt haben", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Der Rechnungshof hat nämlich erst unlängst den Pakt als Schmäh entlarvt, den nur noch der Bürgermeister selbst und, offenbar als Vorleistung für mögliche rot-schwarze Koalitionen, die Wiener ÖVP verteidigen. Anstatt personell aufzustocken wird systematisch eingespart. 2.833 Beamte fehlen mittlerweile, selbst der notdürftigste Betrieb kann nur noch mit Unmengen von Überstunden aufrecht erhalten werden. Die Anzahl der angezeigten Verbrechen explodiert. Gudenus: "Ich frage mich ernsthaft, was in Häupl vorgeht. Hat er Verbrecher als neue Wählergruppe für seine SPÖ entdeckt? Will er wirklich Wien zu Chicago machen? So ein unverantwortlicher Bürgermeister ist jedenfalls ein immenses Sicherheitsrisiko für die Bürger und gehört umgehend aus dem Amt gejagt!" (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798