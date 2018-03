VP-Obernosterer: Zukunftfonds bleibt zu!

Schuldentilgung durch Zukunftsfonds verhindert wieder Reformen und damit eine nachhaltige Budgetkonsolidierung. Zinsen des Zukunftsfonds als KWF-Budget

Klagenfurt (OTS) - Dem Vorschlag des Rechnungshofes, den Zukunftsfonds aufzulösen, um damit Landesschulden zu tilgen, erteilt heute VP-Chef Gabriel Obernosterer eine klare Absage. "Die Einmaleinnahmen des Landes in den letzten Jahren betrugen fast 2 Milliarden Euro und keine einzige Reform wurde eingeleitet, die das Budget nachhaltig konsolidiert. Im Gegenteil, die Schulden sind drastisch gestiegen! Daher würde auch die Schuldentilgung durch die 553 Mio. Euro des Zukunftsfonds jeden Reformwillen nur wieder untergraben", stellt Obernosterer klar.

Kärntens Budget sei nachhaltig zu sanieren, daran würde ohnehin kein Weg vorbei führen. Aber das Land solle auch seine Lehren aus den Einmaleinnahmen ziehen. Sie haben sich in den letzten Jahren als Reformbremse erwiesen, das Landesvermögen verringert und im Falle des Kabeg-Deals sogar das Budget massiv belastet. Diese Einmaleinnahme von 350 Mio. Euro koste dem Land in Summe über 700 Mio. Euro auf Grund der langfristigen Finanzierung.

"Finger weg vom letzten Vermögen, das Kärnten noch hat. Nur eine Budget-Konsolidierung über Strukturreformen ist nachhaltig", stellt Obernosterer klar.

Er, Obernosterer, könne sich aber gut vorstellen, den Zinserlös dem KWF als Budget zur Verfügung zu stellen. "Wir brauchen kein Schattenbudget beim Zukunftsfonds, wo zu schwammige Richtlinien bestehen, die Nachhaltigkeit der Förderungen zu wenig gegeben ist und direkter Einfluss der Politik herrschte. Der KWF hat sich als unabhängige Förderstelle bewährt. Außerdem würden wir das Budget um diese Summe entlasten", schlägt Obernosterer vor.

Auszug aus der Kritik des Rechnungshofes:

Rund 98 % der vom Zukunftsfonds in den Jahren 2005 bis 2010 genehmigten Förderungen kamen unmittelbar oder mittelbar dem Landeshaushalt oder Einrichtungen zugute, die direkt oder indirekt unter dem Einfluss des Landes standen. Die faktischen Umstände der Förderungsgewährungen in Verbindung mit dem Ausmaß der landesbudgetären Inanspruchnahme vermittelten den Eindruck, dass der Zukunftsfonds in der Praxis als Zusatzbudget für das Land fungierte.

Aufgrund der Besetzung der Entscheidungsgremien verfügten Mitglieder der Kärntner Landesregierung faktisch über großen Einfluss auf die Gebarung mit dem zweckgebundenen Sondervermögen. Potenzielle Interessenskonflikte, insbesondere bei Förderungen von Projekten des Landes Kärnten, waren die Folge.

