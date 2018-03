PRESSEEINLADUNG: Tirol setzt Kooperation mit ÖOC bei Olympischen Spielen fort

Wien (TP/OTS) - "Gemeinsam am Sprung nach Sotschi": Nach dem erfolgreichen Tiroler Auftritt bei den Olympischen Sommerspielen in London 2012 wird die Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Olympischen Comité (ÖOC) prolongiert: Bei den kommenden Olympischen Winterspielen, die von 7. bis 23. Februar 2014 im russischen Sotschi stattfinden, ist Tirol wieder als "Exklusiver Premium Partner" des Austria Tirol House an Bord. Die Vertragsunterzeichnung zu dieser Kooperation findet im Rahmen eines Pressegesprächs am Dienstag, 27. August 2013, auf der Bergiselschanze statt. Darüber hinaus werden ÖOC-Präsident Karl Stoss, ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel und Tirol Werbung-Geschäftsführer Josef Margreiter die Eckpunkte der Zusammenarbeit vorstellen. Der nordische Kombinierer Mario Stecher wird seine Erwartungen an die Bewerbe in Sotschi präsentieren, es könnten seine bereits sechsten Olympischen Winterspiele werden. Der 36jährige Wahl-Tiroler wäre damit der vierte Österreicher nach Alfred Eder, Emese Hunyady und Markus Prock (sowie der 20. Athlet weltweit), der diese Rekordzahl erreicht.

Termindetails:

WO: Bergisel Café, Schanzenturm, Innsbruck (Die Auffahrt ist für Medienvertreter kostenlos.)

WANN: Dienstag, 27. August, 11.30 Uhr Fototermin "am Balken", 11.45 Beginn des Pressegesprächs

GESPRÄCHSPARTNER:

Karl Stoss, Präsident des Österreichischen Olympischen Comités

Peter Mennel, Generalsekretär des Österreichischen Olympischen Comités

Mario Stecher, Zweifacher Olympiasieger (Team) in der Nordischen Kombination

Josef Margreiter, Geschäftsführer der Tirol Werbung

Um Anmeldung unter dominic.greiderer @ tirolwerbung.at wird gebeten.

