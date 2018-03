Nationalratswahl 2013 bei ATV: "ATV Meine Wahl" - Diskussionssendung mit allen Spitzenkandidaten am 22. September 2013 um 20.15 Uhr

weiters: "Am Punkt" - Diskussionsreihe zur Nationalratswahl, ab 4. September 2013, jeden Mittwoch um 21.55 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - In etwas über einem Monat ist es soweit - die Österreicher wählen ein neues Parlament. ATV bietet seinen Sehern als einziger Sender alle sechs Spitzenkandidaten in einer Sendung und mutet den Wählern somit keinen Marathon zur Wahl oder unzählige Konfrontationen zu. Nein, ATV bringt die gewünschte Information gebündelt zur wichtigsten Zeit. Genau eine Woche vor der Wahl, am 22. September 2013, treten alle Spitzenkandidaten zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr in der 2-stündigen Diskussionssendung "ATV Meine Wahl" auf. Sendung und Diskussionen werden von den Moderatoren Sylvia Saringer und Meinrad Knapp geleitet und live aus dem Odeon-Theater in Wien übertragen, wo sich zuerst Kanzler und Vizekanzler gegenübersitzen, bevor die Oppositionsparteien in einer eigenen Runde ihre Argumente und Standpunkte darlegen.

ATV bietet seinen Sehern mit "ATV Meine Wahl" als einziger Sender die Spitzenkandidaten Werner Faymann, Michael Spindelegger, Heinz-Christian Strache, Eva Glawischnig, Josef Bucher sowie Frank Stronach in einer Sendung. Damit haben Seher und Wähler die Möglichkeit sich eine Woche vor der Entscheidung ein umfassendes Bild über alle Spitzenkandidaten und deren Wahl-Programme zu machen. Zwei Diskussionsrunden werden den Abend bestimmen: Zuerst treffen Kanzler und Vizekanzler, die sich beide weiter strikt gegen eine Elefantenrunde mit allen Kandidaten weigern, aufeinander. Danach diskutieren die Chefs aller Oppositionsparteien.

Dazwischen analysiert eine Expertenrunde, bestehend aus Meinungsforscher Peter Hajek, Politikexperte Thomas Hofer sowie ausgewählten Journalisten. Natürlich wird Interaktivität bei ATV groß geschrieben und die Seher können sich aktiv an der Diskussion beteiligen. Über facebook, twitter und E-Mail können Fragen an die Spitzenkandidaten gestellt werden. Außerdem blickt ATV an diesem Abend auch über die Grenze: da am selben Tag die Bundestagswahl in Deutschland stattfindet, wird Benedikt Gmeiner live aus Berlin aktuelle Hochrechnungen, Reaktionen und Ergebnis der deutschen Parlamentswahl präsentieren.

In der Diskussionssendung "Am Punkt" haben Politikinteressierte ab dem 4. September 2013 jeden Mittwoch um 21.55 Uhr die Möglichkeit sich ein ausführliches Bild über die Nationalratswahl zu machen. Moderatorin Sylvia Saringer wird in den Wochen vor der Wahl spannende Diskussionsrunden mit den Neu- und Kleinparteien, Jungpolitikern und auch mit den Generalsekretären aller Parlamentsparteien leiten.

Am Tag der Wahl berichtet ATV ab 16.30 Uhr und bringt erste Hochrechnungen, Reaktionen und Analysen. Meinrad Knapp, Thomas Hofer und Peter Hajek melden sich live aus dem Parlament, während die Teams aus den Parteizentralen und aus den Bundesländern zugeschaltet werden. Die Diskussionssendungen zur Wahl leitet Sylvia Saringer.

Die Internetadressen von "ATV Meine Wahl": ATV.at/meinewahl; facebook.com/atvaktuell; twitter.com/atv

Die E-Mail-Adresse von "ATV Meine Wahl": meinewahl @ atv.at

