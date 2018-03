goldgas seit zwei Jahren erfolgreich im österreichischen Markt

Energieversorger bietet ab Herbst auch Produkte für kleine und mittelständische Unternehmen an

Wien (OTS) - Der private Energieversorger goldgas GmbH schaut auf sein zweijähriges Bestehen in Österreich zurück. Im August 2011 ist das in Wien ansässige Unternehmen als Pionier in den österreichischen Markt eingetreten. Mittlerweile beliefert es über 15.000 Kunden mit Erdgas.

"Wir sehen Österreich als absoluten Zukunftsmarkt. Die Wechselraten sind zwar noch gering, allerdings ist das Potenzial enorm. Viele Haushalte erkennen noch nicht, wie einfach der Wechsel des Strom- und Gaslieferanten ist und welche Kostenersparnis sich dadurch ergibt", erklärt goldgas-Geschäftsführer André Burkhardt. Große Hoffnung setzt das Unternehmen deshalb auf den jüngst vom Parlament beschlossenen Online-Anbieterwechsel. Danach können Kunden ihren Lieferanten mit wenigen Mausklicks im Internet wechseln.

Pünktlich zum zweijährigen Jubiläum wird die goldgas GmbH in Österreich ihre Produktpalette für Privat- und Gewerbekunden ausbauen und verstärkt auch kleine und mittelständische Unternehmen ansprechen. Sie sollen vor allem mehr Wahlmöglichkeiten bei der Tarifgestaltung erhalten und dadurch ihre Kosten weiter senken können. Informationen zu den Tarifen werden auf der Website unter www.goldgas.at veröffentlicht.

Die goldgas GmbH war der erste private Gasanbieter für Endkunden im liberalisierten österreichischen Gasmarkt. Hinter dem Unternehmen steht die VNG-Gruppe, einer der großen Gashändler Europas, mit der goldgas SL GmbH (goldgas) aus Eschborn. goldgas ist in Deutschland einer der führenden alternativen Energieversorger im Endkundenmarkt und beliefert derzeit über 130.000 Haushalte und Geschäftskunden in Deutschland.

Im März dieses Jahres hatte der Leipziger Erdgasversorger VNG -Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft (VNG) goldgas erworben. Die VNG AG ist ein Unternehmen der VNG-Gruppe, die in der gesamten Wertschöpfungskette der deutschen und europäischen Erdgaswirtschaft aktiv ist und sich auf die vier Kerngeschäftsbereiche Exploration & Produktion, Handel & Dienstleistung, Transport sowie Speicherung konzentriert.

"Wir sind stolz und froh, Teil der VNG-Gruppe zu sein", betont Mag. Georg Heinz, Chief Operating Officer bei der goldgas GmbH in Österreich. "Mit dem Erdgasspezialisten an unserer Seite bieten sich für uns hervorragende Möglichkeiten, unsere Serviceangebote zu erweitern und neue Zielgruppen anzusprechen. Außerdem können wir unseren Kunden dadurch ein Höchstmaß an Versorgungssicherheit gewährleisten", ist sich Heinz sicher.

Über die goldgas GmbH:

Die goldgas GmbH, mit Sitz in Wien, ist der erste private Gasanbieter seit der Liberalisierung des Gasmarktes in Österreich im Jahr 2002. Das Unternehmen punktet durch eine schlanke Organisation, eine effiziente Kostenstruktur und einen cleveren Gaseinkauf. Dadurch können Preisvorteile geschaffen werden, die goldgas direkt an seine Kunden weitergibt. goldgas macht die sichere, kostengünstige Gasversorgung so einfach wie möglich. Im Mittelpunkt des Servicegedankens stehen neben dem Preis auch der einfache Wechsel, eine unkomplizierte, verbraucherfreundliche Tarifgestaltung und eine kostenloser Telefonservice.

Wechsel zu goldgas: Einfach und schnell

Kunden können direkt über www.goldgas.at zu goldgas wechseln. Das ausgefüllte und unterschriebene Formular kann per e-Mail, Post oder mittels Fax an goldgas retourniert werden, das Unternehmen erledigt alle weiteren Formalitäten (Einreichung zum Wechsel, Kündigung beim alten Anbieter, etc.) für den Kunden. Ein Wechsel ist daher rasch und unkompliziert möglich. Zukünftig wird der Online-Wechsel dieses Prozedere zusätzlich vereinfachen.

