StS Kurz und WKÖ-Präsident Leitl beim Forum Alpbach: Österreich attraktiver für ausländische Fachkräfte machen

Kamingespräch von Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz und WKÖ-Präsident Christoph Leitl beim Forum Alpbach am 19. August 2013

Wien (OTS) - - In einem Kamingespräch beim Forum Alpbach formulierten Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz und der Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Christoph Leitl, Strategien, wie Österreich für ausländische Fachkräfte noch attraktiver werden könnte. In Österreich gibt es im internationalen Vergleich zwar einen überdurchschnittlich hohen Anteil an ausländischen Studierenden, von denen bleiben aber nur wenige nach ihrem Abschluss im Land - zuletzt waren es nur rund 17 Prozent. In Deutschland sind es im Vergleich dazu 25, in Kanada sogar 33 Prozent.

"Österreich steht im Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte und muss sich noch besser positionieren, um als Standort attraktiv zu sein. Gerade ausländische Studierende, die schon seit einiger Zeit in Österreich leben und sich gut integriert haben, sind ein großer Gewinn für Österreich", sagte Präsident Leitl. Integrationsstaatssekretär Kurz sagte: "Ausländische Studierende bringen wertvolle Sprachkenntnisse und neue Sichtweisen mit. Dieses Innovationspotenzial wollen wir auch für Österreich nutzen. Österreich muss konkurrenzfähiger werden."

Für Leitl sei es daher wichtig, den Wirtschafts- und Arbeitsstandort Österreich bei ausländischen Talenten zu bewerben und qualifizierte Arbeitskräfte nachhaltig für die Wirtschaft zu gewinnen. "Studienabsolventen sollen nach ihrem Abschluss attraktive Perspektiven vorfinden, um ihre Fähigkeiten am österreichischen Arbeitsmarkt entfalten zu können. Die Verfügbarkeit von Fachkräften ist ein Schlüsselfaktor für die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes und trägt zur Sicherung der Standortattraktivität bei", betonte Leitl.

Mit der Einführung der "Rot-Weiß-Rot"-Karte wurden deutliche Erleichterungen für Studienabsolventen geschaffen, sagte Integrationsstaatssekretär Kurz. So können Absolventen eines Diplom-oder Masterstudiums nach Abschluss ihres Studiums weitere sechs Monate in Österreich bleiben, um einen geeigneten Arbeitsplatz zu suchen. Wenn sie ein Jobangebot mit einem Mindestentgelt von 1.998 Euro pro Monat brutto nachweisen können, das dem Qualifikationsniveau eines Akademikers entspricht, so können sie die "Rot-Weiß-Rot"-Karte beantragen. Integrationsstaatssekretär Kurz will die "Rot-Weiß-Rot"-Karte weiterentwickeln und für Bachelorabsolventinnen und -absolventen öffnen. Zudem spricht sich Kurz für eine Erhöhung der Suchzeit für einen Arbeitsplatz - von sechs auf zwölf Monate -aus und auch beim Mindestgehalt sieht er Diskussionsbedarf.

Außerdem wünscht sich Kurz eine Willkommens- und Betreuungskultur an Österreichs Behörden und Universitäten zu etablieren sowie die Bildungs- und Berufsmöglichkeiten für Familienmitglieder voranzutreiben. "Um Österreich noch attraktiver zu machen, muss die Willkommenskultur als Querschnittsmaterie in allen Bereichen etabliert sowie die Mobilität und das interkulturelle Verständnis gefördert werden", sagte der Staatssekretär.

Rückfragen & Kontakt:

Staatssekretariat für Integration

Pressereferat

1010 Wien, Minoritenplatz 9

+43 1 53126-7005

kristina.rausch @ bmi.gv.at