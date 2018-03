Naschen für gesunde Zähne? Ein Kindheitstraum wird wahr!

Wien (OTS) - Mehr als die Hälfte aller 6-jährigen Kinder in Österreich leidet bereits an Karies. Grund dafür sind mangelnde Mundhygiene und schlechte Ernährungsgewohnheiten, allen voran der hohe Zuckerkonsum. Mit Birkengold bietet sich nun eine pflanzliche Zuckeralternative, die die Zähne sogar stärkt und gesund erhält.

Immer mehr Zahnärzte kommen auf den Geschmack und empfehlen ihren Patienten diese süße Alternative. Zahnarzt DDr. Kotschy ist begeistert: "Mit Birkengold kann ich meinen kleinen Patienten endlich ruhigen Gewissens Süßigkeiten anbieten. Ein Durchbruch in der Kariesprophylaxe!"

Was ist Birkengold?

Birkengold ist die natürliche Alternative zu Zucker und wird in Finnland aus der Birkenrinde gewonnen. Es besteht aus reinem Xylit, ist herkömmlichem Kristallzucker in Geschmack sowie Aussehen zum Verwechseln ähnlich - und lässt sich genau so verwenden. In Skandinavien vertraut man schon lange auf die positiven gesundheitlichen Wirkungen und den ausgezeichneten Geschmack von Birkengold. Es hält die Zähne gesund, ist für Diabetiker geeignet und hat 40% weniger Kalorien als Zucker.

Birkengold und Zahngesundheit

Birkengold hat zahlreiche positive Wirkungen auf die Zahngesundheit:

- Grundsätzlich kann Birkengold von Kariesbakterien nicht abgebaut werden, so dass keine zahnschädigenden Säuren entstehen.

- Dadurch entsteht im Mundraum ein basisches Milieu, das Schutz vor Karies, Zahnstein und Plaque bietet.

- Zudem wirkt Birkengold sehr beruhigend auf entzündetes Zahnfleisch sowie überempfindliche Zahnhälse und fördert außerdem die Remineralisierung der Zähne.

Wo ist Birkengold erhältlich?

Derzeit ist Birkengold in Bioläden, Reformhäusern, Apotheken und über die Website www.birkengold.at erhältlich.

Einladung zum Pressegespräch

Überzeugen Sie sich bei unserem Pressegespräch selbst, wie gut Birkengold schmeckt, und nützen Sie die Gelegenheit, dem Zahn-Experten DDr. Kotschy Ihre Fragen zu stellen.

Wo: Blueorange, Alserbachstraße 1, 1090 Wien Wann: Mittwoch, 28. August um 10 Uhr Wer: DDr. Kotschy, Zahnarzt, Experte für zahnmedizinische Fragen Mag. Maria Holzer, Ernährungswissenschafterin, Expertin für Ernährungsfragen Mag. Marek Makowski, Geschäftsführer, Birkengold GmbH

Rückfragen & Kontakt:

Birkengold GmbH.

Mag. Maria Holzer

Tel.: 0676 684 6872

E-Mail: maria @ birkengold.at

Web: www.birkengold.at