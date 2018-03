WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Traurige Industriepolitik - von Wolfgang Tucek

Wahrscheinlich teilt der Industriepakt das Schicksal des Wachstumspakts

Wien (OTS) - Ernüchternd liest sich die Bestandsaufnahme der europäischen Industriepolitik gut drei Jahre nach ihrem Neustart. Der war der Not in der Krise geschuldet, die Brüsseler Schaltzentrale hat ein neues Ziel erfunden: 20 Prozent solle die verarbeitende Industrie bis 2015 zur EU-Wirtschaftsleistung beitragen. Dabei handelt es sich um eine Präzisierung der unglücklichen Europa-2020-Strategie als Nachfolgerin der gescheiterten Lissabon-Strategie. Die hätte die EU bis 2010 zum wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum der Welt machen sollen. Auch vom 20-Prozent-Industrieziel entfernt sich die Union laufend. Und was machen die EU-Strategen in solchen Fällen: Sie schlagen einen neuen Pakt vor, den "Industriellen Vertrag für Wachstum". Darin lässt Antonio Tajani, Vizepräsident der Europäischen Kommission, bereits bekannte Punkte aufzählen: Es geht um die Komplettierung des Binnenmarkts, den leichteren Zugang von Unternehmen zu Krediten und die stärkere Einbindung der EIB zur Bereitstellung von Risikokapital.

Einen enormen Schub für die Wirtschaftsleistung erwartet sich Tajani auch durch das Investitions- und Freihandelsabkommen mit den USA. Doch dass die Verhandlungen noch mehrere Jahre dauern werden und das Ergebnis kaum die übergroßen Erwartungen erfüllen wird können, pfeifen die Spatzen in Brüssel längst von den Dächern. Ein erster Anlauf zur gegenseitigen Angleichung von Standards und Freihandel aus dem Jahr 1998 war traurig gescheitert. Washington und Brüssel streiten über wichtige Themen wie etwa Speisehühner: Die USA waschen sie mit Chlor, den Europäern graust davor. Auch mit dem exzessiven Einsatz von Gentechnik in Amerika können sich die meisten Regierungen nicht anfreunden. Das EU-Parlament muss zudem zustimmen und ist beleidigt, weil öffentlich geworden ist, wie intensiv der US-Geheimdienst NSA seine europäischen Freunde abhört. Zu befürchten ist daher, dass der neue Industriepakt das Schicksal des ominösen Wachstumspakts teilt. Unter dessen Schirm haben die EU-Staats- und Regierungschefs im Vorjahr jeden EU-Cent zusammengekratzt, der irgendwie als Wirtschaftsinvestition argumentierbar ist. 120 Milliarden Euro hatten so ein neues Mascherl bekommen. Und dass Tajani nach den EU-Wahlen im Mai nicht mehr lang im Amt sein wird, stärkt sein neues Projekt ebenfalls nicht.

