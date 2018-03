Präsentation Umfrage-Ergebnisse des 1. Career Moves Chancen-Barometer

Menschen mit Behinderung als Potenzial für Österreichs Arbeitsmarkt - Realität oder (noch immer) Lippenbekenntnis?

Wien (OTS) - Bis dato gab es zum Thema Arbeit und Behinderung in Österreich keine aussagekräftigen und repräsentativen Zahlen. Daher hat die Online-Jobinitiative Career Moves dieses Jahr den Chancen-Barometer ins Leben gerufen, um erstmalig die Situation von Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt in Österreich auszuloten. Mehr als 250 CEOs und Personalverantwortliche von österreichischen Betrieben haben im Zuge einer repräsentativen Erhebung zur Einstellung von Menschen mit Behinderung ihre Meinung abgegeben. Die Ergebnisse belegen erstmals mit konkreten Zahlen den Stand der Inklusion von Menschen mit Behinderung in österreichischen Betrieben und die diesbezügliche Haltung und Einstellungsbereitschaft der PersonalentscheiderInnen.

Ihre Gesprächspartner:

Bundesminister Rudolf Hundstorfer, Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

Mag. Gregor Demblin, Sprecher und Co-Gründer Career Moves

Pressegespräch: Umfrage-Ergebnisse des 1. Career Moves

Chancen-Barometer:



Menschen mit Behinderung als Potenzial für Österreichs Arbeitsmarkt

- Realität oder (noch immer) Lippenbekenntnis?



Barrierefreier Zugang und Gebärdensprachendolmetscherin vor Ort



Datum: 27.8.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Café Landtmann Löwelzimmer

Universitätsring 4, 1010 Wien



