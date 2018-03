DLA Piper Weiss-Tessbach für Expertise im Bereich Steuerverfahren ausgezeichnet

Wien (OTS) - Die international renommierte britische Fachzeitschrift International Tax Review hat heuer erstmals die in den Bereichen Steuerverfahren und Steuerstrafverfahren führenden Rechtsanwälte und Steuerberater in Österreich gekürt. DLA Piper Weiss-Tessbach wird dabei als eine der führenden Anwaltskanzleien empfohlen. Partner Dr. Franz Althuber und Rechtsanwalt Mag. Johannes Kautz sind namentlich als Top-Experten genannt.

"Diese Auszeichnung freut uns sehr und ist eine Bestätigung für die ausgezeichnete Arbeit meines Teams. Die Beratung und Vertretung von Mandanten in Abgabenverfahren, bei Betriebsprüfungen und in Finanzstrafverfahren ist einer der Schwerpunkte unserer Tätigkeit. Wir konnten uns überdies auch im Bereich der steuerrechtlichen Haftungsprävention und in Fragen der Managerhaftung mittlerweile an der Spitze positionieren", so Dr. Althuber.

Die Wiener Steuerrechtspraxis von DLA Piper Weiss-Tessbach ist in den letzten Jahren stetig gewachsen und berät laufend Unternehmen, Privatstiftungen, Manager und vermögende Privatpersonen in allen Bereichen des Steuerrechts. Neben dem verfahrens- und finanzstrafrechtlichen Schwerpunkt liegt der Fokus des Teams insbesondere in der steuerrechtlichen Beratung bei Umgründungen und betrieblichen Umstrukturierungsmaßnahmen.

Über DLA Piper

DLA Piper ist eine der weltweit größten und führenden Anwaltskanzleien. Mit 4.200 Juristen in mehr als 30 Ländern in Europa, Asien, Australien dem Nahen Osten sowie Nord- und Zentralamerika bietet DLA Piper ein umfassendes Rechtsberatungsangebot. In Österreich ist die Kanzlei durch DLA Piper Weiss-Tessbach mit einem Büro in Wien (etwa 60 Juristen) vertreten.

Weiterführende Informationen: www.dlapiper.com/austria.

