1 Tag lang bis zu 50% Rabatt auf die beliebtesten Kurse beim Eton Institute 24-Stunden Online Summer Sale

Wien (OTS) - Eton Institute, das renommierte Trainingsinstitut in 1010 Wien, hat seinen einzigartigen 24 Stunden Online Summer Sale angekündigt, der am 26. August 2013 stattfindet. Wer daran interessiert ist, eine neue Sprache zu erlernen, seine beruflichen Fähigkeiten zu erweitern oder einfach ein neues Hobby aufzunehmen, hat jetzt die Möglichkeit einen ganzen Tag lang, seine Lieblingskurse um bis zu minus 50 Prozent zu buchen.

Neben unglaublichen Preisnachlässen, nimmt auch jeder, der einen der vielen vergünstigten Kurse bucht, automatisch an einer Verlosung eines Wochenendtrips nach München teil. Die Ziehung des nächsten Gewinners der aktuellen Sommerkampagne findet am 9. September 2013 statt.

"Jeder, der die Leidenschaft besitzt, eine neue Sprache zu erlernen oder seine Sprachkenntnisse zu erweitern, weiß, dass man Zeit und Geld investieren muss. Ein Ausverkauf wie dieser ist der beste Weg, um einen Kurs zu belegen, den man immer schon einmal machen wollte, oder sogar das nächste Level eines Kurses günstig zu buchen, den man vielleicht gerade schon belegt! Der Online Summer Sale ist eine fantastische Gelegenheit, um zu günstigen Preisen zu lernen. Eine Chance, die man sich nicht entgehen lassen sollte", kommentierte Ines Danzinger, Marketing Executive bei Eton Institute. Der Online Summer Sale findet am 26. August 2013 statt und startet ab 00.01 Uhr auf www.eton.at. Die Aktion umfasst eine Vielzahl von beliebten Sprachkursen, Online Kursen, Kursen zur Prüfungsvorbereitung (ÖSD, IELTS, TOEFL), LehrerInnenausbildung und vieles mehr.

Über Eton Institute:

Das internationale Sprach- und Weiterbildungszentrum bietet Sprachkurse in über 100 Sprachen, sowie LehrerInnenausbildung, Kinderkurse, Berufliche Fortbildungskurse und Firmentrainings an. Für mehr Informationen wenden Sie sich an www.eton.at, oder kontaktieren Sie das Institut unter contact @ eton.at oder 0800 989889.

