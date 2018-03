Spindelegger-Handy-Jingle zum Download auf www.oevp.at

Wien, 19. August 2013 (ÖVP-PD) Der Wahlcountdown läuft: In 40 Tagen wird ein neuer Nationalrat gewählt und die Entscheidung über die Zukunft dieses Landes fällt. Es geht darum, wer die besten Ideen für die Zukunft dieses Landes hat. Mehr als 1.000 Freiwillige quer durch alle Altersschichten sind derzeit in Österreich für Michael Spindelegger unterwegs. In zahlreichen Gesprächen, bei Verteilaktionen und Veranstaltungen machen sie Stimmung für Michael Spindelegger und die ÖVP. Mit einem eigenen Handyton sind die vielen Stimmen, die sich für einen Kanzler Spindelegger einsetzen, noch hörbarer. Der Sound wurde von einem Wiener Künstler für Michael Spindelegger komponiert. Bisher kam die Musik bei Veranstaltungen zum Einsatz – aufgrund der großen Nachfrage hat die ÖVP diesen Ton nun als Klingelton produziert. Seit heute ist der Spindelegger-Jingle online und steht zum kostenlosen Download auf www.oevp.at bereit. ****

