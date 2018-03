FPÖ: Belakowitsch-Jenewein fordert ELGA-Stopp nach deutschem Patientendatenskandal

Datenschützer kritisieren von Anfang an mangelnde Verschlüsselung

Wien (OTS) - "Nach dem Skandal um Gesundheitsdaten in Deutschland müsste endlich auch der österreichischen Gesundheitsminister aufwachen und erkennen, dass sein Vorzeige-Prestige-Projekt ELGA als gescheitert anzusehen ist, noch bevor dieser Wahnsinn gestartet wurde", reagiert heute FPÖ-Gesundheitssprecherin NAbg. Dagmar Belakowitsch-Jenewein auf den Verkauf offenbar nicht ausreichend verschlüsselter Patientendaten in Deutschland.

Von Anfang an haben Datenschützer die nicht ausreichende Verschlüsselung der hochsensiblen Gesundheitsdaten durch ELGA kritisiert. Dass Stöger mit Brachialgewalt und willfähriger Unterstützung von ÖVP und Grünen sein Vorzeigeprojekt dennoch durchboxte, führte zu Verwunderung und Kopfschütteln. "Heute - nach Prism und dem bayrischen Gesundheitsdatenskandal - müssten selbst beim Gesundheitsminister alle Alarmglocken läuten. Sollte es Stöger tatsächlich ernst meinen, im Sinne der Patienten handeln zu wollen, würde er von sich aus 'zurück an den Start' gehen", so Belakowitsch-Jenewein.

Sein Schweigen aber entlarve seine tatsächlichen Motive: Die österreichischen Patienten sollen - frei nach Prism - wie ein offenes Buch für jedermann sein. "Die neu geplante Datenschutzverordnung der EU tut das Ihre dazu. Was in den USA funktioniert, soll nun auch auf die österreichischen Patienten ausgedehnt werden. Das ist der Skandal, den der Gesundheitsminister zu verantworten hat", stellt die FPÖ-Gesundheitssprecherin fest.

