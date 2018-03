Meilenstein für die heimische Prävention: gemeinsames Verständnis geschaffen

AUVA-Obfrau Römer: Enormer Erfolg für alle

Alpbach (OTS) - Die Veranstaltungssäle waren bis auf den letzten Platz gefüllt, das Interesse der Stakeholder in der Gesundheitswelt und ihr Engagement bei der Mitarbeit waren enorm: seit Sonntagabend hat Österreichs politische Gesundheitslandschaft ein gemeinsames Verständnis der Begriffe Prävention und Gesundheitsförderung. Im Rahmen der Veranstaltung "Präventions-Charta Österreich" lud die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt AUVA ein, bei den Alpbacher Gesundheitsgesprächen an diesem Verständnis zu arbeiten. "Sozialversicherung, Bund, Länder und die Wirtschaft haben teilgenommen und unisono festgestellt, dass es höchste Zeit für unsere Initiative gewesen ist", sagt die Obfrau der AUVA, Renate Römer. "Wir haben uns auf dieses Begriffsverständnis gemeinsam geeinigt, es ist ein großer Erfolg für die Österreicherinnen und Österreicher", freut sich Römer.

Das Begriffsverständnis soll als Zusatz zur Gesundheitsreform dienen, in der zusätzlich 150 Millionen Euro für Prävention budgetiert wurden. Ziel ist dabei, dass die Österreicherinnen und Österreicher mehr Jahre in Gesundheit vor sich haben. Laut offiziellen Statistiken der OECD verbringen wir durchschnittlich 20 Jahre in Krankheit und liegen damit im letzten Drittel der EU. "Damit wir länger gesund bleiben, war es so wichtig, dass wir uns zuerst einigen, über was wir sprechen", sagt Obfrau Römer. "Dann können wir unsere Aktivitäten in der Prävention abstimmen und noch effizienter werden."

Das Begriffsverständnis dient jetzt als Basis für die weiteren Aktivitäten, welche die AUVA ebenfalls zusammen mit den wichtigen Stakeholdern in der Gesundheitswelt vorantreiben will. So soll jetzt erst einmal unter dem Titel Präventionslandkarte ein Ist-Stand der Präventionsaktivitäten erhoben werden: "Wir müssen wissen, wer bisher welche Aktivitäten setzt", sagt Römer. "Dann können wir Doppelgleisigkeiten vermeiden und Best-Practice-Beispiele ausbreiten."

Im Sommer 2014 wird diese Präventionslandkarte in Alpbach finalisiert und die weiteren Schritte für eine abgestimmte Prävention beschlossen. Dabei sollen auch gemeinsame Ziele erarbeitet und bis 2020 stufenweise umgesetzt werden.

Mehr Kommunikation gefordert

Neben dem Erfolg des gemeinsamen Begriffsverständnisses wurden im Rahmen der AUVA Veranstaltungen auch Handlungsbereiche identifiziert, in denen großer Nachholbedarf besteht. Der wichtigste Bereich, so stellten die Teilnehmer übereinstimmend fest, ist die Kommunikation mit den Menschen, zielgruppenspezifisch und verständlich, die dringend verbessert werden muss.

Bei der AUVA sind rund 4,7 Millionen Personen gesetzlich gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten versichert: 1,2 Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter, 1,6 Millionen Angestellte, 450.000 Selbständige sowie 1,4 Millionen SchülerInnen und Studierende. Die AUVA finanziert ihre Aufgaben als soziale Unfallversicherung fast zur Gänze aus Pflichtbeiträgen der Dienstgeber. Prävention ist dabei die vorrangige Kernaufgabe der AUVA, denn die Verhütung von Unfällen und die Vorbeugung von Berufskrankheiten senkt die Kosten für die drei weiteren Unternehmensbereiche Heilbehandlung, Rehabilitation und finanzielle Entschädigung von Unfallopfern am wirksamsten.

