IMS HEALTH Österreich zu Spiegel-Vorwürfen

Daten werden nicht personenbezogen erhoben - und können somit nicht rückverfolgt werden

Wien (OTS) - Konfrontiert mit den im "Spiegel" erhobenen Vorwürfen stellt Mag. Erika Sander, Österreich-Verantwortliche von IMS HEALTH, entschieden klar: "Wir erheben in Österreich als führender Anbieter von Informations- und Beratungsdienstleistungen für den Gesund-heitssektor Daten bei Ärzten und Apotheken. Es handelt sich dabei aber um reine Verschreibungs- bzw. Verkaufsdaten. Das bedeutet, wir erhalten bereits rein statistische Daten, die wir gar nicht zu Patienten zurückverfolgen könnten. Für unsere Arbeit - also die Marktstudien und Analysen", so Sander, "benötigen wir auch gar keine personenbezogenen Daten."

Die Behauptungen des "Spiegel" in seiner Online-Ausgabe seien, so Sander, schlichtweg falsch. Es würden weder Patienten- und Arztdaten ausgespäht noch seien Patientenidentitäten nur verschleiert und rückrechenbar.

Die Arbeit und die hohe Seriosität von IMS HEALTH Österreich werden von Gesundheitsexperten, Entscheidungsträgern, Krankenanstalten, Apotheken und Pharmaunternehmen seit Jahrzehnten geschätzt. Sie alle sind vielfach langjährige Kunden des Unternehmens.

Über IMS HEALTH:

IMS HEALTH ist als führender Anbieter von Informations-, Beratungs- und Technologiedienstleistungen für die Healthcare-Branche in mehr als 100 Ländern weltweit präsent. Seit mehr als 58 Jahren ist IMS HEALTH Marktführer und verbindet Branchenkompetenz und fortschrittliche Technologie, um präzise Darstellungen und Analysen der dynamischen Entwicklungen im Pharma- und Gesundheitsbereich zu erstellen. Unsere Kunden erhalten genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Informationen, die auf einem einzigartigen Datenbestand beruhen und die Grundlage konkreten Handelns bilden.

Durch kontinuierliche Innovationen halten wir Schritt mit dem sich zunehmend komplexer gestaltenden und immer stärker von wechselseitigen Abhängigkeiten geprägten Pharma- und Gesundheitsumfeld. Unabhängig davon, ob unsere Kunden als Entscheidungsträger im Bereich Life Sciences fungieren oder Kostenträger, Ärzte und Krankenhäuser oder politische Entscheidungsträger sind - unsere analytischen Dienstleistungen und Consulting-Möglichkeiten sind ein wichtiger Wettbewerbsvorteil.

