1. Halbjahr 2013: oekostrom AG mit 8.500 Neukunden auf Erfolgskurs

Wien (OTS) -

Ergebnis: Gute Entwicklung von Produktion und Vertrieb bringen Verdopplung des Betriebsergebnisses und eine Verdreifachung des Gewinns vor Steuern

Vertrieb: Erfolgreiche Vertriebsoffensiven brachten 8.500 Neukunden im ersten Halbjahr 2013

Produktion: Erfreuliches Windjahr und erfolgreiches erstes Jahr für Windpark Kittsee

Ausblick: Strompreissenkung für Anfang 2014 geplant

Die oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel weist für das erste Halbjahr 2013 einen Gewinn vor Steuern (EGT) in der Höhe von 0,7 Millionen Euro aus. Das bisher sehr gute Windjahr und der anhaltende Aufwärtstrend im Neukundengeschäft sorgen für einen Anstieg des operativen Ergebnisses (EBIT) auf eine knappe Million Euro - das entspricht nahezu einer Verdopplung gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Das erste Halbjahr 2013 war für den gesamten heimischen Strommarkt von viel Bewegung geprägt - von intensiven Diskussionen um ein Energieeffizienzgesetz auf politischer Ebene bis hin zu höherer Wechselbereitschaft bei den Konsumenten. Mit der Grünstrom-Kooperation mit dem Lebensmitteldiskonter Hofer konnte oekostrom maßgeblich zur Marktbelebung beitragen. Auf Basis der aktuell niedrigen Strommarktpreise haben zuletzt große heimische Stromversorger Preissenkungen angekündigt. "Auch wir planen für Anfang nächsten Jahres eine faire und dem Strommarkt entsprechende Preissenkung für unsere Kunden. Wir wollen hier nicht überhastet handeln, bereiten die Tarifveränderung aktuell vor und werden die Details veröffentlichen, sobald sie wirklich spruchreif sind", sagt Horst Ebner, für den Stromvertrieb verantwortlicher Vorstand der oekostrom AG. Das Unternehmen hat mit 1. Juli 2012 die letzte Preissenkung durchgeführt.

95 Prozent zufriedene oekostromer

Per 30. Juni 2013 belieferte oekostrom 22.400 Kunden mit Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen. Damit konnte das Unternehmen seit Jahresbeginn 8.500 Neukunden dazugewinnen. Bereits die Aktion mit der Hofer KG Anfang des Jahres brachte 5.600 Neukunden und verhalf oekostrom zu einer großen, öffentlichen Aufmerksamkeit, die auch durch die Frühjahrskampagne "Kein Dreck am Stecker" und die Sommeraktion "Drei Monate Gratisstrom" erfolgreich weitergetragen werden konnte. "Ein besonders erfreuliches Bild zeichnet auch unsere aktuelle Kundenbefragung. Neben einer Rekordbeteiligung von deutlich über 15 Prozent aller oekostromer, stach vor allem ein Ergebnis hervor: Knapp 95 Prozent unserer Kunden sind sehr zufrieden oder zufrieden und würden oekostrom als Stromanbieter zu 96 Prozent weiterempfehlen", freut sich Horst Ebner.

13 Prozent höhere Stromerzeugung bei oekostrom

Die oekostrom-Stromproduktion gewinnt im ersten Halbjahr 2013 nicht zuletzt durch das starke Wind-Aufkommen. Zusammen mit dem neuen Windpark im burgenländischen Kittsee, der im September 2012 in Betrieb ging und seitdem überdurchschnittlich Strom produziert, konnte die erzeugte Strommenge um 13 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2012 auf 35.049 MWh gesteigert werden. Die Weiterentwicklung der burgenländischen Windkraftprojekte ist neben dem Betrieb der laufenden Kraftwerke und der Prüfung von Kraftwerksprojekten in den angrenzenden Nachbarländern der wichtigste Tätigkeitsbereich im ersten Halbjahr 2013. "Für die Entwicklung weiterer Projekte in Österreich brauchen wir allerdings stabile politische Rahmenbedingungen. Moratorien und Widmungsstopps wie jene in Niederösterreich sind Instrumente der Verunsicherung, die den Unabhängigen schaden und eine Verzögerung des notwendigen Umbaus des Energiesystems auf Basis der Erneuerbaren bewirken", so Karl Wolfgang Stanzel, der im Vorstand der oekostrom AG für die Produktion verantwortlich ist. "Mit unserem Windpark in Kittsee haben wir erfolgreich gezeigt, dass wir Projekte mit und nicht gegen die Bevölkerung realisieren können."

2013: Weitere Verbesserung des Konzernergebnisses erwartet

Auch für das zweite Halbjahr ist die oekostrom-Führung optimistisch und rechnet weiter mit Neukundenzugängen bei gleichzeitig günstigen Einkaufskosten. "Für 2013 rechnen wir mit einer weiteren Verbesserung des Konzernergebnisses. Mittels innovativer Vertriebsaktionen ist es durchaus denkbar, dass wir bereits heuer unser Ziel von 30.000 Kunden erreichen", meint Horst Ebner. "Auch unsere Zweibeinstrategie, nämlich sowohl in den Bau von Ökostromkraftwerken als auch in den Aufbau unserer Strommarke zu investieren, geht immer mehr auf. Unser Unternehmen ist bestens aufgestellt und kann einen immer größeren Beitrag zum Umbau des Energiesystems leisten", ergänzt Karl Wolfgang Stanzel.

oekostrom AG - Unser Name ist Programm

Die oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel ist eine österreichische Beteiligungsgesellschaft im Eigentum von rund 2.000 Aktionären. Das Unternehmen wurde 1999 mit dem Ziel gegründet, eine nachhaltige Energiewirtschaft aufzubauen, Kunden österreichweit mit "grünem" Strom zu versorgen und den Ausbau erneuerbarer Energiequellen in Österreich zu forcieren. Alle Produkte und Dienstleistungen der oekostrom AG sind aktive Beiträge zu Klima- und Umweltschutz und erhöhen die Unabhängigkeit von fossilen und nuklearen Energieträgern. Die oekostrom AG ist in den drei Geschäftsfeldern Stromproduktion, Stromvertrieb und Energiedienstleistungen tätig und in ihrer Einkaufs- und Geschäftspolitik der Schonung der natürlichen Ressourcen und den Werten einer offenen Gesellschaft verpflichtet.

100 % unabhängig - 100% sauber - 100 % aus Österreich

