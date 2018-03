BZÖ-Widmann: Jugendfeindlicher und abgehobener Stronach

Statt Zwangsgedenkspausen für Junge besser vor Antworten Nachdenkpausen für Stronach

Wien (OTS) - "Frank Stronach beweist wieder einmal wie jugendfeindlich und abgehoben der kanadische Milliardär in Wirklichkeit ist. Wenn der Politsöldnerführer in einem Interview mit dem Kurier davon spricht, dass Tischler 5.000 Euro verdienen und Jugendliche in der Politik keine Verantwortung übernehmen sollen, aber dafür sollen sie täglich in der Schule Zwangsgedenkminuten abhalten sollen, dann zeigt sich, dass Stronach in jeder Hinsicht von Gestern ist und nur mehr als skurriler Politpensionist auffällt. Das BZÖ als rechtsliberale Partei gibt der Jugend Chancen und hat nicht umsonst die jüngste Bundesliste aller Parlamentsparteien. Anstatt den Jungen Zwangsgedenkpausen vorzuschreiben, sollte Stronach besser vor Antworten Nachdenkpausen einlegen, so BZÖ-Bündnissprecher Rainer Widmann in Reaktion auf ein Interview des kanadischen Milliardärs im Kurier.

