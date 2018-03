AUVA will einheitliches Begriffsverständnis in Gesundheitswelt schaffen

Obfrau Römer: "Um uns besser abzustimmen, müssen wir uns zuerst einigen, worüber wir sprechen

Alpbach (OTS) - Die AUVA will ein einheitliches Begriffsverständnis für "Prävention" und "Gesundheitsförderung" schaffen. Dazu lädt sie alle wichtigen Stakeholder der heimischen Gesundheitswelt zu ihren Gesprächen nach Alpbach.

In Österreich werden nur rund 1,8 Prozent des Gesundheitsbudgets (knapp unter 500 Millionen Euro) für Prävention aufgewendet. In der aktuellen Gesundheitsreform sollen nun weitere 150 Millionen Euro über zehn Jahre hinzukommen.

"Doch bevor wir dieses Geld in die Hand nehmen, ist es wichtig, die Begriffe zu klären", sagt die Obfrau der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA), Renate Römer. Um ein gemeinsames Verständnis für Prävention und Gesundheitsförderung zu schaffen und sich auf eine einheitliche Verwendung der Begriffe zu einigen, lädt die AUVA zu ihrer Veranstaltungsreihe "Präventions-Charta Österreich" ein. Im Rahmen der Gesundheitsgespräche von Alpbach sollen sich dabei die wichtigsten Stakeholder der Gesundheitswelt -Sozialversicherungen, Sozialpartner, Ministerien, Bund und Länder und andere - auf ein gemeinsames Sprachverständnis einigen.

"Wir wollen nicht über Zuständigkeiten sprechen", so Römer, "sondern mithelfen, dass sich die einzelnen Organisationen besser untereinander abstimmen." Unterstützt wird die Obfrau der AUVA dabei von der Vorsitzenden der Trägerkonferenz und Obfrau der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK), Ingrid Reischl: "Es ist sehr zu begrüßen, dass die AUVA diesen Prozess startet. In diesem Zusammenhang ist besonders wichtig, dass Prävention und Gesundheitsförderung als integrativer Prozess verstanden wird, der auch Kuration bzw. Therapie, Rehabilitation und Pflege miteinbezieht."

Gemeinsamen Nenner finden

In diesem Zusammenhang führt Reischl ein aktuelles Beispiel aus Oberösterreich an: "Im AKH Linz werden Langsam-Lauf-Aktivitäten für Krebspatientinnen und -patienten gemeinsam mit den betreuenden Ärztinnen und Ärzten sowie dem Pflegepersonal organisiert. Die mäßige Bewegung macht nicht nur den Körper stärker, sondern verbessert auch das Erleben sowie die psychosoziale Situation der Betroffenen."

Was die nun gestarteten Gespräche angeht, so zeigt sich Reischl zuversichtlich, dass in absehbarer Zeit ein gemeinsamer Nenner gefunden wird und betont: "Obwohl alle Sozialversicherungsträger ihre Angebote ausbauen - so sind etwa bei der WGKK zusätzlich zur betrieblichen Gesundheitsförderung und dem schulischen Bereich das Projekt "Richtig essen von Anfang an" und die Zahngesundheitsförderung hinzugekommen - braucht niemand Angst vor Überversorgung haben. Die Ausgaben für Gesundheitsvorsorge und Prävention sind hierzulande nämlich sehr gering."

Auch SVA und PVA für mehr Prävention

Auch die Sozialversicherung der Gewerblichen Wirtschaft (SVA) unterstützt das Vorhaben ihrer Schwesternorganisation: "Ich freue mich über diese Initiative der AUVA. Damit setzen wir gemeinsam ein klares Signal für mehr Prävention", so Peter McDonald, geschäftsführender Obmann der SVA. "Der Schlüssel zu mehr Gesundheit liegt in gezielter Prävention", weiß man in der Sozialversicherung der Selbständigen und hat bereits vergangenes Jahr das Vorsorgemodell "Selbständig Gesund" gestartet - ganz nach dem Motto "Vorsorgen statt heilen".

Manfred Felix, Obmann der Pensionsversicherungsanstalt, freut sich ebenfalls über die Initiative: "Die Pensionsversicherungsanstalt unterstützt jedenfalls die Initiative von Obfrau Römer. Ein gemeinsames Begriffsverständnis am Beginn eines Reformprozesses ist notwendig, damit alle Beteiligten in dieselbe Richtung gehen und die Hebel an derselben Stelle ansetzen. Zumal nehmen "Prävention" und "Gesundheitsvorsorge" auch einen immer höheren Stellenwert in der Pensionsversicherung ein. Unser Bestreben ist schließlich, die Zahl jener Personen, die krankheitsbedingt frühzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheiden, zu senken. Dafür müssen wir schon weit vor dem Antrag auf Pension bzw. Rehabilitation, nämlich im Bereich der Gesundheitsvorsorge, ansetzen."

Ziel: Mehr gesunde Lebensjahre

AUVA-Obfrau Römer beruft sich in ihrem Vorhaben auf die Studie der OECD "Health at a glance". Die Studie legt dar, dass die Österreicher nur 59,7 gesunde Lebensjahre vor sich haben und damit fast zwanzig Jahre mit Krankheit verbringen. Österreich liegt damit im hinteren Drittel der Gesundheitserwartung innerhalb der EU. "Unser Ziel ist es also , dass die Menschen in unserem Land mehr Jahre bei guter Gesundheit verbringen", so Römer. "Dazu müssen wir uns besser abstimmen. Zuerst aber müssen wir uns einig sein, worüber wir überhaupt sprechen."

Die Veranstaltung "Präventions-Charta Österreich" findet von 17. bis einschließlich 19. August in Alpbach statt. Sie steht allen Besuchern offen. Das Programm finden Sie unter www.auva.at.

Über die AUVA:

Bei der AUVA sind rund 4,7 Millionen Personen gesetzlich gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten versichert: 1,2 Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter, 1,6 Millionen Angestellte, 450.000 Selbständige sowie 1,4 Millionen SchülerInnen und Studierende. Die AUVA finanziert ihre Aufgaben als soziale Unfallversicherung fast zur Gänze aus Pflichtbeiträgen der Dienstgeber. Prävention ist dabei die vorrangige Kernaufgabe der AUVA, denn die Verhütung von Unfällen und die Vorbeugung von Berufskrankheiten senkt die Kosten für die drei weiteren Unternehmensbereiche Heilbehandlung, Rehabilitation und finanzielle Entschädigung von Unfallopfern am wirksamsten.

