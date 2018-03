Glawischnig im "profil"-Interview: "Verkürzen wir den Zivildienst auf sechs Monate"

Grünen-Chefin hält an Abschaffung der Wehrpflicht fest

Wien (OTS) - In einem Interview in der Montag erscheinenden Ausgabe des Nachrichtenmagazins "profil" erklärt Parteichefin Eva Glawischnig, dass sie den Zivildienst auf sechs Monate verkürzen wolle, sollten die Grünen in die Regierung kommen. "Dann bricht das ganze System zusammen, weil niemand mehr zum Bundesheer gehen wird", sagt Glawischnig. Auf die Frage, ob dies eine Koalitionsbedingung sei, antwortet die Grünen-Chefin: "Das ist mein persönliches Ziel. In einem Land, das ohnedies schon so autorität ist, was gibt man den jungen Männern mit? Kuschen und aus."

Glawischnig erneuert auch ihre Forderung, weiche Drogen zu entkriminalisieren. Auch dies werde bei allfälligen Koalitionsverhandlungen ein Punkt sein. "Jeder ist für seine eigene Gesundheit verantwortlich", sagt Glawischnig.

Eine Absage erteilt sie dagegen den Plänen der deutschen Grünen, einen verpflichtenden "Veggie Day" in Kantinen einzuführen. Glawischnig im "profil"-Interview: "Ich halte überhaupt nichts von Zwang. Essen hat etwas mit Lust und Freude zu tun, auch mit Verführung." Es sei aber gut, darüber nachzudenken, "was unser Fleischkonsum für andere Teile der Welt bedeutet".

