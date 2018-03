"Talk und Tore": Die österreichischen Klubs in Europa

Live auf Sky Sport Austria und Sky Go

Wien (OTS) - Im Anschluss an das Sonntagsspiel der tipp3-Bundesliga bietet "Talk und Tore" den perfekten Abschluss des Fußball-Wochenendes. In der fünften Ausgabe der Saison empfängt Moderator Thomas Trukesitz:

Roger Schmidt (Trainer Red Bull Salzburg)

Thomas Parits (Vorstand Sport Austria Wien)

Heribert Weber (Sky-Experte)

Im Fokus der aktuellen Sendung stehen vor allem zwei österreichischen Vereine, die gemeinsam mit Rapid Wien und Pasching kommende Woche im Europacup ihre Hinspiele austragen. Meister Austria Wien trifft in der Champions-League-Qualifikation auf Dinamo Zagreb und Red Bull Salzburg bekommt es mit Zalgiris Vilnius im Europa-League Play-Off zu tun.

Gemeinsam mit Sportvorstand Thomas Parits wird die Ausgangslange vor dem wichtigen Spiel in Zagreb bewertet und die allgemeine Situation bei den Veilchen analysiert. Ebenso werden die Chancen von Red Bull Salzburg im ersten Play-Off-Spiel beleuchtet. Was hat sich seit seinem Amtsantritt verändert? Wie sieht die sportliche Entwicklung aus?

Weiteres Thema ist natürlich die Aufarbeitung der 5. Spielrunde in der tipp3-Bundesliga. Außerdem steht wieder die Wahl zum Tor der 5. Runde auf dem Programm.

"Talk und Tore" startet direkt nach der Partie Admira Wacker gegen Rapid Wien um 18:45 Uhr auf Sky Sport Austria und ist auch unterwegs via Sky Go empfangbar. Per twitter-Hashtag #SkyTuT können sich Zuseherinnen und Zuseher in die Diskussion einklinken.

